新手買房找代銷或仲介？ 「房屋聽信義」Podcast告訴你

「找代銷或仲介有何不同」？是首購族買房常見的疑問，房市專家表示，若以旅遊比喻，仲介就像導遊，帶著消費者去看不同類型的房屋，而代銷就像博物館導覽員，深度解說特定案場的物件，消費者在「尋房之旅」中，可以房仲與代銷互相搭配找到自己的理想家，精闢房市觀點都在信義房屋製作的「房屋聽信義」Podcast首集６月22日開播告訴你！

信義房屋表示，居住生活與民眾息息相關，但從小到大學校都沒有教如何找適合的房子，網路爬文又如大海撈針，信義房屋擁有大量買賣屋案例的優勢，一季共10集專業、有趣的內容教新手買賣屋如何「趨吉避凶」，並有名人嘉賓談買房心法、房市現況的辛辣問答等。

首集「新手買房第一步，找代銷還是仲介有什麼不一樣？」來賓請來信義房屋松江民生店專案經理羅新宇與信義代銷協理林哲甫來解惑，羅新宇表示，仲介業務販售中古屋，若以旅遊比喻，就像導遊會帶著消費者去進行「尋房之旅」，看不同的房子、了解房子社區的運作、鄰居組成、周邊文化環境等，一個專業的房仲，也如同導遊一般，會幫消費者注意許多細節，也因廣泛累積許多房地產知識，提供消費者最佳的建議。

而代銷則如同博物館裡的解說員，林哲甫說明，代銷販售預售屋，負責單獨的案場，包括當初為何買這塊土地、建商蓋的房屋如何符合消費者？建築工法與建材設備為何？未來是否有增值效應等，都能深度的為消費者解說導覽，而代銷也會了解這個地區的消費客群，例如年輕首購族多，就以設計２房為主，並將相關意見回饋給建商作為設計房屋參考。

而找仲介或找代銷不一定要二選一，羅新宇表示，新手購屋族在買房初期可先找值得信任的信義房屋房仲，規劃符合地點、格局大小、自備款等需求，房仲針對不同類型的預售屋、公寓、大樓、華廈等產品介紹給消費者，甚至也常跟代銷合作，「就像導遊也會帶你去羅浮宮，讓專業解說員幫你解說」，消費者可以從中探索自己的需求，找到最適合自己的理想房屋。

信義房屋表示，「房屋聽信義」Podcast是SoundOn第一次跟房仲品牌合作，因此希望鎖定28-44歲的民眾，對買賣房有興趣，但卻沒有充足的時間的學習，因此可運用通勤的零碎時間收聽來增加新知，至此網址收聽