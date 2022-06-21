和康結合大江聯盟 取得印尼、馬來西亞、印度上市許可

和康生技（1783）今（21）日召開股東會，總經理陳敬亭表示，和康積極擴張業務團隊，運用大江生技大聯盟國際網絡，近期已新取得印尼、馬來西亞、及印度上市許可證，和康醫材產品品質受國際客戶高度認可，預期全球發展有亮眼表現。

陳敬亭表示，除了新增加的印尼、馬來西亞、及印度三國已取得上市許可證之外，整體歐洲市場進展，也已成功與土耳其大型醫材通路合作，於歐洲市場上市和康關節注射劑，雙方簽訂長期合約，擴大經銷網絡。

和康生技表示，土耳其位於歐亞非交界，一直是全球品牌運籌進軍歐亞洲市場的重要據點，和康生技與位於土耳其首都伊斯坦堡的大型醫材通路業者展開合作，該客戶以原本擁有成熟PRP自體血小板增生療法技術，透過和康高品質之玻尿酸關節注射劑與和康研發之保健食品，將提供歐洲及鄰近國家全方位關節照護與輔助再生醫療。

和康生技表示，自從加入大江（8436）的生物整合設計商社架構後，靈活運用大江全球63國通路，積極進攻國際市場，今年於中東市場也預計要取得沙烏地阿拉伯、埃及、及阿拉伯聯合大公國醫材許可證，預期2023年正式出口至中東三大市場，明年全球再添至少三個出口國。

對於本業醫材注射劑，以及正在發展的品牌關節保健食品營業銷量，將增加可觀的出海口與國際商機。大江也表示，台灣生技大聯盟是生技專業化的國際平台，有更多具實力的台灣保健、美妝、醫材、寵物等各領域生技業者加入，一同開拓全球市場，打造世界第一的生技大聯盟。