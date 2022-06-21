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大同再傳更換總經理

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

大同（2371）經營權易主之後已經過2年，但期間營運團隊異動之頻繁顯得相當異樣，在先前已換過2位董事長、3位總經理之後，日前董事長王光祥在股東會上宣布將再進行組織再造，近日再傳出月底前，包括總經理、財務長等高層都將再更動。

2020年大同經營權歷經數年的爭奪之後正式易主，原本外界以為，在經過數年的經營權風波之後，新團隊確定入主，公司經營階營階層可望有一段時間長治久安、也讓公司能夠休生養息，並專注在營運回升，不料，經營權易主之後，才是大同經營高層頻繁變動的開始。

2020年目前經營團隊拿下經營權之後，先由林文淵接任董座、湯政仁擔任總經理，但時間僅短短的一個多月，2人就雙雙請辭，改由盧明光、鍾依文分別接下大同董事長及總經理職務，之後則是鍾依文遭到撤換，去年6月由何春盛接任大同總經理。最後盧明光、何春盛也在去年底同時請辭董、總職務，由王光祥接任大同董座，鍾依文回鍋擔任總經理至今。

原本外界以為，大同在王光祥擔任董事長後，經營團隊及營運將步入正軌，沒想到，日前股東會上，王光祥再宣布，公司將啟動組織再造，並將再進行人事改組，近日傳出，本月底前，包括總經理及財務長都將更換。

大同 經營權 股東會

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