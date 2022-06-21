五個月漲5成！桃園青埔聯開宅成交逼近5字頭

實價揭錄，桃園青埔「冠德青璞匯」12樓戶，今年3月以每坪49.1萬元交易，創中壢成屋實價新高，也是2022年桃園成屋最高單價。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，冠德青璞園有多件易手，均獲利了結，青埔地區同樣一房一廳一衛住宅型態的指標建案、春德路上的「新潤A18」，今年2月一戶以740萬元轉手，每坪44.3萬元，亦有百來萬獲利，同時登上該社區最高單價寶座。

冠德青璞匯位於青埔高鐵南路二段，樓高25層，約666戶，屋齡已三年。

實價登錄顯示，冠德青璞匯12樓戶別，今年3月以總價960萬元易手，每坪達49.1萬元，創中壢新高，歷次交易紀錄顯示，前手屋主2021年11月以總價639萬元購入，持有短短五個月時間，房屋總價上漲324萬、漲幅達50%。

台灣房屋青埔直營店廖國順店長分析，冠德青璞匯為機場捷運A9站聯開宅，具到站就到家的優點，且樓下即是商場，對於外食族或是商務客來說相當方便。社區坪數從19坪、24坪、39坪到43坪大小都有，室內格局方正、採光佳，高樓層景觀好，吸引自住買家。

江怡慧表示，青埔地區房價快速飆漲，根據桃園不動產E指通統計，2018年青埔5年以上中古大樓均價每坪18.8萬元，2020年突破2字頭，今年第一季一舉站上3字頭，來到31.7萬元。