台灣大車隊「好孕專車」擴大至新竹市 乘車補助6千元

為了讓孕媽咪能安全、安心的前往醫院產檢，台灣大車隊（2640）與新竹市政府自6月27日起開辦「好孕專車服務」，提供竹市孕婦產檢交通費新台幣6,000元的補助，台灣大車隊營運長周恆倫表示，「台灣大車隊『好孕專車』服務已達五縣市，包含新北市、新竹市、嘉義市、高雄市、屏東縣，成為全台最多『好孕專車』配合的計程車隊，同時我們提供全齡化的交通出行服務方案，滿足不同年齡層乘客的搭車需求，致力提供乘客美好有溫度的出行服務體驗。」

新竹市「好孕專車」服務對象包含設籍並實際居住本市之孕婦，及與本市民完成結婚登記，並已入境居留、定居或停留之新住民孕婦，準媽媽們取得孕婦手冊後，從6月27日起，可至各區公所申領好孕專車乘車券，內含6,000元之車資抵用券、10小時免費定點臨托券、友善店家禮物兌換券及免費育兒指導服務券，價值超過8,000元，提供孕婦往返新竹縣市設有產檢服務的10家醫院及24間診所交通費補助，每次搭乘不限抵用金額，十分便利且貼心。

新竹市好孕專車乘車券每冊內含200元及100元各20張車資抵用券，孕婦於乘車後替代現金支付車資，每一趟次不限單張使用亦不找零。孕婦搭乘合作車隊往返新竹縣市產檢醫療院所，其中起訖端必須為醫療院所及新竹縣市轄內。

台灣大車隊關心女性乘客安全，除了與5縣市合作推出「好孕專車」車資補助服務外，也替晚歸的女性提供女司機接送，只要打開55688 APP按下確認叫車，再從「備註需求」中選擇【女司機】，就能讓夜歸女性及孕媽咪回家之路更安全，同時APP還有「分享路徑」的功能，搭車就可以同步將自己的路程分享出去，讓親朋好友確實掌握妳的所在地，行車軌跡一目了然。

除此，55688 APP中的「It’s on me」你搭車我買單全新購物服務，更開設新手媽咪所需的嬰幼兒用品區，提供安撫巾、包屁衣、固齒器、防水圍兜等商品選擇，凡完成訂購皆回饋33%搭車金(等於最高回饋1,500元搭車金)，6月24日下午5點前下單，再加碼回饋10%搭車金；近期疫情嚴峻，台灣大車隊持續提供全業界最高規格防疫措施，全台2.2萬台車皆配有酒精消毒瓶，APP叫車還有【不聊天】、【空氣清淨】等防疫選擇，配備空氣清淨車輛全台安裝1萬多台，成為孕媽咪安全舒適貼心的出行守護者。