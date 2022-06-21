安永推防疫即時補給箱 滿足一周居家菜單

面對新冠肺炎疫情持續燃燒，落實防疫措施外也要好好吃、好好活。安永集團以「防疫營養飲食攻略」為參展「2022年台北國際食品展」，推出「自煮防疫，提升防護力」食補組合商品、「居家菜單，輕鬆做煮」料理補給箱系列商品，將從明天起至25日在台北南港展覽館2館1樓參展，歡迎大家來參加。

崇越集團集結旗下「安永生活」、「安永生技」、「宜蘭安永樂活」組成的「ANYO GROUP安永集團」，現場將展示商品、提供產品試吃外，在6月22日上午11時、12時30分舉辦兩場「主廚料理秀」，邀請安永年度品牌代言人「台灣好媳婦」李佩甄，以及安永「金牌五星主廚」黃經典師傅現場示範料理。

安永推出6款「自煮防疫、提升防護力」食補組合商品，包括開胃海鮮雞湯粥組、什錦海鮮雞湯粥大禮包、防護組、復原組、活力組、元氣組；組合商品中的「安永鱸魚精」，連續5年榮獲有食品界諾貝爾美譽的「Monde Selection世界品質評鑑大賞」金獎，與2021年第18屆國家品牌玉山獎「最佳產品」的肯定；「安永-滴雞精」則榮獲農委會2021「銀髮友善食品」的肯定。

新品「安永-營養雞湯粥」嚴選宜蘭冬山台灣好米、費時2小時熬煮的雞骨高湯和蛤蜊萃取液，並添加維生素D、鋅、硒等營養素，適合加入各式海鮮及鮮蔬簡易烹調，滋潤又營養。

居家隔離、上班和孩童遠距教學的生活已成為常態，外送餐點雖然方便，但高油多鹽的飲食容易造成身體的負擔。安永推出冷凍調理、即時料理兩款食材補給箱，滿足一週居家菜單的需求。補給箱有包含12種食材的「輕鬆料理補給箱」，以及14種食材的「防疫即時補給箱」，照顧全家人的餐食。