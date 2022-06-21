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環球晶董座徐秀蘭：矽晶圓長約已談到2031年

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照片
環球晶董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照片

矽晶圓大廠環球晶（6488）今日舉行股東常會，董事長徐秀蘭面對股東提問近期市況雜音多，但她強調，來自客戶端的需求持續強勁，尤其12吋一點也未鬆動，公司與客戶簽訂長約已至2028年，甚至有的客戶也希望長約供應至2031年。

徐秀蘭強調，目前除了小尺寸（6吋以下）需求有比先前較弱，但環球晶全球所有廠也只有一個廠產能利用率未達100%外，其餘所有的廠商都全數滿載，尤其是12吋更是一點鬆動都沒有。

她舉例，例如昨天花蓮發生規模6的地震，雖然新竹震度只有2級，但公司也非常慎重，盤查所有生產線是否受到地震影響，進而造成客戶影響，足見目前的供給非常緊繃 。

環球晶今日股東常會也因為ESG（環境、社會及公司治理），將企業社會責任相關執行項目直接修正為永續發展準則。

徐秀蘭表示，環球晶加入RE100，承諾2050年全數用電將採用綠電，不過目前還未承諾達到淨零碳排的宣示。

她說，由於電力是造成環球晶碳排主要來源，因此公司決定先從採用綠電著手，並在這一、二年內進行所有項目的碳盤查，等公司盤查清楚後再做承諾。

環球晶 股東 綠電

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