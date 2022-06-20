快訊

曾是《食神》取景地！「珍寶海鮮舫」意外沉沒南海 水深逾千米打撈困難

21歲政大女學生騎車「高速自撞」 人拋飛15米顱內出血亡

可惜！找無買家 亞洲最大豪華郵輪「環球夢二號」 恐難逃報廢命運

興富發獵地策略轉彎 與精銳合建水湳開發案

經濟日報／ 記者陳美玲宋健生／即時報導

政府重拳打炒房後作用力持續發酵，興富發建設集團（2542）今（20）日公司公告子公司博元建設與地主精銳建設簽訂台中水湳經貿園區合建案，顯示銀行限縮土建融成數後，建商獵地策略轉保守姿態。

土地案源布局靈活的興富發建設今公告子公司博元建設與地主精銳建設簽訂台中水湳經貿園區合建案；該案地主為精銳建設，基地面積約680坪，初估總銷逾70億元，由於該案位於中央公園第一排，明後年產品定案推出後，價格勢必挑戰區域行情。

興富發建設本（6）月14日在股東會後表明，銀行限縮土建融成數部分，將讓集團獵地策略轉向，從單純購入素地，轉為加大合建、都更案源比重，且公司已提前布局因應；這也是繼新潤機構4月宣布獵地計畫改為「封盤不買地」第一槍後，第二家獵地策略轉彎的大咖建商。

興富發建設發言人暨副總廖昭雄表示，過去興富發建設案源取得大多從是單純購入素地後規劃推案，不過為因應政府打炒房政策，尤其是銀行限縮土建融成數部分，讓興富發獵地策略轉向，不過公司已提前布局因應，主要是為了確保案源不間斷。興富發所採取新策略就是加大合建、都更案比重，一來可以降低資金支出，二來也能分散經營風險。

興富發 炒房

延伸閱讀

影／女婿隔離突呼吸困難 岳母急找中警開道：沒呼吸了

國銀土建融地板價 升至2.175%

狂開違停遭調職 中警再開整路罰單還嗆民「討卡爹賽」

水湳經貿地下水有毒？ 中市環保局：水質已符合標準

相關新聞

聯亞生技經營權母女鬥 女兒派代表向王長怡提告背信罪

聯亞生技創辦人王長怡母女經營權之爭持續延燒，女兒派代表林淑菁20日以聯亞生技代理董事長的身份，發表美商聯合生物醫學台灣控...

長榮國際砸近10億元買進長榮航 布局明年經營權之爭

長榮集團弟弟派提前為明年搶長榮航空（2618）經營權布局，長榮航空股價走低之際，弟弟派掌舵的長榮國際不斷加碼買進長榮航空...

前進日本置產再掀熱潮 丰睿國際跨國團隊提供專業護航

隨著台灣房地合一稅2.0版上路，以及國內仍存在高房價、高空屋率、高自有率的「房市三高」情況，讓不少高資產投資族群將目光轉...

50年來的特殊現象！Q1前10大房價漲幅全落蛋白、蛋殼區

吉家網今（20）日發布房市季報，全台第1季房價漲幅前十大行政區，清一色為新興工業區所帶動的蛋白區、蛋殼區，也成為50年來...

台亞風能與成大簽產學MOU 培育本土離岸風電人才

台灣本土離岸風電開發團隊台亞風能20日正式宣布與成功大學簽訂產學合作備忘錄。本次台亞風能與成功大學合作備忘錄簽署內容，聚...

西門町三溫暖透天群飆出「區域最高價」 專家曝三原因

老透天也有行情，據最新實價揭露，位於西門町的一處透天群，土地面積共160坪，土地使用分區為商四，去年11月以總價6.7億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。