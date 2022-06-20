興富發獵地策略轉彎 與精銳合建水湳開發案

政府重拳打炒房後作用力持續發酵，興富發建設集團（2542）今（20）日公司公告子公司博元建設與地主精銳建設簽訂台中水湳經貿園區合建案，顯示銀行限縮土建融成數後，建商獵地策略轉保守姿態。

土地案源布局靈活的興富發建設今公告子公司博元建設與地主精銳建設簽訂台中水湳經貿園區合建案；該案地主為精銳建設，基地面積約680坪，初估總銷逾70億元，由於該案位於中央公園第一排，明後年產品定案推出後，價格勢必挑戰區域行情。

興富發建設本（6）月14日在股東會後表明，銀行限縮土建融成數部分，將讓集團獵地策略轉向，從單純購入素地，轉為加大合建、都更案源比重，且公司已提前布局因應；這也是繼新潤機構4月宣布獵地計畫改為「封盤不買地」第一槍後，第二家獵地策略轉彎的大咖建商。

興富發建設發言人暨副總廖昭雄表示，過去興富發建設案源取得大多從是單純購入素地後規劃推案，不過為因應政府打炒房政策，尤其是銀行限縮土建融成數部分，讓興富發獵地策略轉向，不過公司已提前布局因應，主要是為了確保案源不間斷。興富發所採取新策略就是加大合建、都更案比重，一來可以降低資金支出，二來也能分散經營風險。