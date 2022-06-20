台鹽黑魔法植萃還原洗髮精太熱銷 被詐騙集團覬覦

「台鹽黑魔法植萃還原洗髮精」從去年11月上市以來熱銷到缺貨，引起詐騙集團關注，「台鹽線上購」客服專線連日獲報多起消費者被詐騙，公司已在今（20）前往所轄警局報案，提醒消費者慎選有信譽的通路購買商品，不要上當！

台鹽（1737）推出有強健髮根、專利成分創新配方的「台鹽黑魔法植萃還原洗髮精」，因為性價比高，回購率強賣到缺貨，竟引起詐騙集團覬覦！

「台鹽線上購」客服專線連續接獲多起消費者被詐事件，有位消費者不察在詐騙集團架設的一頁式網站下單2瓶洗髮精1088元，至超商取貨付款時卻被要求付款3千多元，還好消費者機靈，發現金額不對未取貨，並立即反應「台鹽線上購」客服專線。

另一起個案則是已完成下單取貨，但收到的卻是與產品不相干之不肖商品，讓消費者大呼受騙。

台鹽公司循線追查，發現詐騙集團不但盜用台鹽logo、產品圖、「台鹽線上購」客服等資訊，而且還在facebook以及Instagram購買網路廣告擴大宣傳，詐諞集團架設的下單網站，乍看與台鹽官網竟有八九成相似，但不肖業者擷取的台鹽相關資訊卻無法點入，且無法互動，連最後的購買網址及客服電話都遭竄改。為維護消費者權益及譴責詐騙行為，台鹽公司立即報案以正視聽。

台鹽表示，目前「台鹽線上購」官方網站上架逾百項台鹽商品，商品頁串接官方粉絲團及官方Line，客戶點擊即可線上與小編客服聯繫。與仿冒的一頁式網頁不同，消費者若有疑慮，歡迎來電洽詢訂單問題：06-216-0777、商品諮詢免付費服務專線 : 0800-230-990，台鹽線上購https://www.taiyen.tw/，並呼籲消費者到全台台鹽生技門市或慎選有保障的網路通路購買，以免權益受損！