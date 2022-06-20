快訊

恩恩案錄音檔外流！藍批「不講道義」 卓冠廷回擊這麼說

台鹽黑魔法植萃還原洗髮精太熱銷 被詐騙集團覬覦

經濟日報／ 記者吳秉鍇／即時報導

台鹽黑魔法植萃還原洗髮精」從去年11月上市以來熱銷到缺貨，引起詐騙集團關注，「台鹽線上購」客服專線連日獲報多起消費者被詐騙，公司已在今（20）前往所轄警局報案，提醒消費者慎選有信譽的通路購買商品，不要上當！

台鹽（1737）推出有強健髮根、專利成分創新配方的「台鹽黑魔法植萃還原洗髮精」，因為性價比高，回購率強賣到缺貨，竟引起詐騙集團覬覦！

「台鹽線上購」客服專線連續接獲多起消費者被詐事件，有位消費者不察在詐騙集團架設的一頁式網站下單2瓶洗髮精1088元，至超商取貨付款時卻被要求付款3千多元，還好消費者機靈，發現金額不對未取貨，並立即反應「台鹽線上購」客服專線。

另一起個案則是已完成下單取貨，但收到的卻是與產品不相干之不肖商品，讓消費者大呼受騙。

台鹽公司循線追查，發現詐騙集團不但盜用台鹽logo、產品圖、「台鹽線上購」客服等資訊，而且還在facebook以及Instagram購買網路廣告擴大宣傳，詐諞集團架設的下單網站，乍看與台鹽官網竟有八九成相似，但不肖業者擷取的台鹽相關資訊卻無法點入，且無法互動，連最後的購買網址及客服電話都遭竄改。為維護消費者權益及譴責詐騙行為，台鹽公司立即報案以正視聽。

台鹽表示，目前「台鹽線上購」官方網站上架逾百項台鹽商品，商品頁串接官方粉絲團及官方Line，客戶點擊即可線上與小編客服聯繫。與仿冒的一頁式網頁不同，消費者若有疑慮，歡迎來電洽詢訂單問題：06-216-0777、商品諮詢免付費服務專線 : 0800-230-990，台鹽線上購https://www.taiyen.tw/，並呼籲消費者到全台台鹽生技門市或慎選有保障的網路通路購買，以免權益受損！

台鹽 詐騙集團 洗髮 仿冒 廣告

延伸閱讀

影／正妹約見男網友竟是騙局 海山警與超商齊阻詐

女網友誇「穩賺不賠」 他匯500萬被警敲醒發財夢

只為2000元替詐騙集團取80萬贓款 年輕車手慘遭移送

幫派組詐騙集團誆投資虛擬貨幣 警逮21人送辦

相關新聞

長榮國際砸近10億元買進長榮航 布局明年經營權之爭

長榮集團弟弟派提前為明年搶長榮航空（2618）經營權布局，長榮航空股價走低之際，弟弟派掌舵的長榮國際不斷加碼買進長榮航空...

50年來的特殊現象！Q1前10大房價漲幅全落蛋白、蛋殼區

吉家網今（20）日發布房市季報，全台第1季房價漲幅前十大行政區，清一色為新興工業區所帶動的蛋白區、蛋殼區，也成為50年來...

台亞風能與成大簽產學MOU 培育本土離岸風電人才

台灣本土離岸風電開發團隊台亞風能20日正式宣布與成功大學簽訂產學合作備忘錄。本次台亞風能與成功大學合作備忘錄簽署內容，聚...

西門町三溫暖透天群飆出「區域最高價」 專家曝三原因

老透天也有行情，據最新實價揭露，位於西門町的一處透天群，土地面積共160坪，土地使用分區為商四，去年11月以總價6.7億...

中鋼7月及第3季全產品 基價平均調降2.23%

中鋼今(20)日開出7月及第3季盤價，全產品基價平均調降2.23%，以有效降減當前影響鋼價的不利因素，並蓄積未來成長動能...

房價不會永遠上漲 專家：可觀察兩個反轉下修指標

吉家網發布今年Q1房市季報，六都房市中南部表現亮眼，台中丶台南丶高雄漲幅分居前三名，與去年同期增漲幅度分別為20.61%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。