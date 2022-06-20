50年來的特殊現象！Q1前10大房價漲幅全落蛋白、蛋殼區

吉家網今（20）日發布房市季報，全台第1季房價漲幅前十大行政區，清一色為新興工業區所帶動的蛋白區、蛋殼區，也成為50年來首次蛋白區強勁翻轉的特殊現象，其中以新竹縣竹北市年增38.9%最多，第二、三名為高雄前金區、楠梓區，分別年增達37.9%、34%。

吉家網董事長李同榮表示，此波房價上漲現象，蛋殼勝於蛋白，而蛋白勝於蛋黃，蛋殼區由於基期低，補漲有因；蛋白區由於交通與產業帶動，翻身有理；蛋黃區由於基期較高，緩漲必然。

竹北市單季房價漲幅奪得榜首，吉家網分析，竹北市一直是科技業、工業的重鎮，匯聚大量人口進駐，區域內便捷交通路網帶動地方發展，區內歷經房價20年上下波動，商圈逐漸成形，因此整體房市及買氣穩定上漲，房價屢創新高，其中竹北高鐵站周邊因重劃區大規模發展，如今已成新門面，近年大舉吸引竹科家庭搬入，出現許多令人瞠目結舌的高房價建案，仍然持續在科學園區剛性需求帶動下獨占鰲頭。

排名第二的高雄前金區，主要近年有土地釋出推出新建案推升交易量，加上環境深受在地民眾喜愛，去年交易量較前年成長103.7%，若僅統計中古屋，成長幅度也有61.8%，加上整體環境比起南高雄其他同時發展的區域如新興、鹽埕等更好，受到亞洲新灣區建設帶動，近年的議題不斷，讓不論是本地民眾或外地民眾對於前金都深具信心，不論是首購或換屋都把前金區視為首選。

排名第三的高雄楠梓區，主要反應台積電設廠效應，房價拉高過速，未來房價表現會如竹北、新市有一段上下波動，惟長線仍然看好。另外，據科技業內人士指出，台積電裙帶產業可擴及上百家公司，因此住宅的需求仍高，但供給量仍不足，因此供需失衡的狀況下，房價很難不漲，楠梓地區的房價在下半年仍有上攻的空間，但漲勢將會趨緩，不會像去年下半年驚漲。

儘管房價直直漲，但仍需注意有滿足點，李同榮表示，蛋殼補漲總有滿足點，蛋白翻身端看人口成長率才有續航力，蛋黃區雖漲幅較小，但相對在未來房市反轉向下時，抗跌性就較高。