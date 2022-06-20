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格上租車信用評等「twA-/twA-2」 展望維持正向

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導

中華信評今（20）表示格上租車長期發行體信用評等為「twA-」，短期發行體信用評等為「twA-2」，格上租車長期信用評等的評等展望維持「正向」，評等結果認為格上汽車為其母公司裕融企業集團之核心子公司，該公司在國內汽車租賃市場中，享有的強健營運地位與該公司允當的資本水準。

中華信評認為，格上租車略顯偏弱的風險結構，以及在不利的市場條件下，與國內租賃同業波動幅度相當的資產品質，則部分抵銷前述優勢。中華信評認為，身為裕融企業的核心子公司，格上租車將能獲得來自其母公司必要的支持，且其評等的變動方向，將會與中華信評對裕融企業信用結構之評估看法一致。

裕融（9941）為裕隆集團旗下汽車融資公司，去年稅後淨利51.54億元，較前年大增64%，每股稅後盈餘（EPS）12.96元，並創下歷史新高，董事會通過每股擬配發5.5元現金股利與1.7元股票股利，配息水準同創歷年最高，股價在今年2月21日首度飆破200元大關。

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