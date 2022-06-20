2022傑出演藝團隊隆重授證 12團擦亮台中藝術品牌

由台中市文化局主辦的「2022年台中市傑出演藝團隊徵選」結果出爐！經過激烈競爭，今年共有九天民俗技藝團、金宇園掌中劇團、刺點創作工坊、微笑唸歌團等12團脫穎而出，兼具傳統、創新及在地等多元特色，共同擦亮台中藝術品牌。

文化局於今(20)日在台中福華飯店華宴廳舉辦授證典禮，並邀請金宇園掌中劇團、時間藝術工作室及瓊瑢舞蹈團等品牌團隊演出，配合團隊影片精采節目，展現台中表演藝術活力，也肯定團隊作為台中表演藝術品牌的重要性與成就。

文化局長陳佳君代表市長盧秀燕出席授證典禮，感謝藝文團隊們對台中藝文環境的貢獻。她表示，台中市政府長期支持表演藝術多元豐富的生態發展，近兩年受到疫情衝擊，去年推出「表演藝術紓困PLUS」，共通過142案計畫、挹注高達1,000萬元的創作及表演經費。

「表演藝術是最不需要語言，就能感同身受的藝術，需要大家一起來支持！」陳佳君說，未來除了持續支持這些創作計畫發表，也同步規劃進行場館串連、駐館計畫及大台中表演藝術場館升級演出等，積極與團隊共同攜手度過疫情。

文化局指出，今年戲劇類入選團隊之一的「微笑唸歌團」，正是師承日前甫過世的「重要傳統藝術說唱(唸歌仔)保存者」楊秀卿老師，特別藉著此次授證典禮向楊秀卿老師致敬。

其他獲選團隊，還有台灣陣頭文化代表團隊「九天民俗技藝團」，將率先於6月30日在九天文化園區帶來《九天盃太子極限環台賽選手之夜-炫音鼓舞祭》；「朝統龍獅戰鼓團」將延續九庄媽信仰故事，帶來《媽祖傳香-龍獅文化》。

「金宇園掌中劇團」大肚山童話，今年推出《神燈》新劇，將以舞台劇換景模式結合3D動畫場景演出；「五洲秋峰園掌中劇團」將透過《烽劍春秋之攢天箭》，演繹傳統古冊戲中孫臏運用機智拯救齊國的故事。

首次入選的「刺點創作工坊」，則以原創中文音樂劇為方向，創作多部原創音樂劇作品。

音樂類入選團隊中，「台中室內合唱團」全新製作《星河旅館》，將結合動畫、器樂、人聲的多元藝術，帶來靈魂深處奇幻旅程。「台中藝術家室內合唱團」致力於讓合唱表演呈現出無限的可能，並持續演出台灣新創合唱作品，參與國際賽事。

「玎酉擊樂」以挖掘本土曲目為願景散播藝術種子，持續委託國內外作曲創作，累積紀錄當代聲音。「台灣青年管樂團」因應疫情將於於6月26日至7月10日推出《南國綺響》線上音樂會，以東協十國的人文地景風情為主軸，帶來許多管樂原創經典音樂。

舞蹈類的資深傑團「妙璇舞蹈團」，為第15度獲選為台中市傑出演藝團隊，今年配合虎年，以台灣民間故事虎爺將軍為藍圖，用台灣特有的藝陣文化呈現虎的正義、威武之姿。

首次入選的「純白舍 Dance Lab」，則以發展青少年舞蹈劇場為亮點，在青少年舞蹈養成、素人推廣、跨域合作和舞蹈影像上下足了功夫，獲得傑團肯定，未來將以發展「青少年舞蹈劇場」為目標。

文化局說明，今年持續成立演藝團隊輔導諮詢推動辦公室，聘任專任諮詢人員陪伴及協助團隊執行計畫，針對團隊需求，規劃一系列的培力輔導機制，包含邀請專家學者與團隊一對一「諮商輔導」、辦理培力課程、外縣市參訪交流等，並編列台中表演藝術品牌手冊宣傳，期盼讓團隊穩健成長。

此外，文化局6月起還有「台中市逍遙音樂町」、傳統藝術巡演及大台中表演藝術場館升級徵件演出等多元豐富的表演節目。

各場活動均在落實中央流行疫情指揮中心防疫規範下辦理，請民眾參與活動時配合量測體溫、手部酒精消毒、全程戴口罩及保持安全社交距離，並鼓勵大家完成第三劑疫苗注射及手機下載「台灣社交距離」APP，安心參與各項藝文活動。