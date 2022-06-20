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長榮國際砸近10億元買進長榮航 布局明年經營權之爭

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
長榮集團弟弟派提前為明年搶長榮航空（2618）經營權布局，長榮航空股價走低之際，弟弟派掌舵的長榮國際不斷加碼買進長榮航空持股。圖／聯合報資料照片
長榮集團弟弟派提前為明年搶長榮航空（2618）經營權布局，長榮航空股價走低之際，弟弟派掌舵的長榮國際不斷加碼買進長榮航空持股。圖／聯合報資料照片

長榮集團弟弟派提前為明年搶長榮航空（2618）經營權布局，長榮航空股價走低之際，弟弟派掌舵的長榮國際不斷加碼買進長榮航空持股，近期共有兩筆交易，斥資金額近10億元，總買進張數達2.99萬張，兩筆交易的平均成本分別為32.32元及為31.06元。

長榮集團經營權之爭戰不停，長榮航空最近股價重挫，弟弟派當家的長榮國際悄悄的買進長榮航空股票；根據公告，長榮國際在6月14日及15日，買進張數為1.34萬張，斥資4.3億元，平均每股交易金額為32.32元；在6月16日及17日買進長榮航空1.65萬張，斥資5.12億元。

以長榮航空20日收盤價為28.7元來看，弟弟派近期買進的1.34萬張及1.65萬張持股，總共2.99萬張的持股，全部慘住套房。熟悉經營權之爭的專家指出，這也代表著弟弟派已經開始不計成本，提前為明年長榮航空改選進行布局。

長榮國際原本就是長榮航空的大股東，隨著近兩年來海運市場大好，長榮國際的資金水位也跟著上升；再加上弟弟派當家後，也擋掉長榮國際原本要配發給股東的高股利案，現在手上資金滿滿。

截至目前為止，長榮國際持有長榮航空57.91萬張，持股比例10.95%。長榮國際目前也持有長榮海運（2603）4.98%，隨著長榮海運股東會已順利通過股利及減資案，今年也有驚人的現金水位入帳。

長榮航空 長榮集團 股東會 經營權

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