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台亞風能與成大簽產學MOU 培育本土離岸風電人才

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導
台灣本土離岸風電開發團隊台亞風能20日正式宣布與成功大學簽訂產學合作備忘錄，台亞風能董事長林怡文（左），成功大學校長蘇慧貞（中），成功大學系統及船舶機電工程學系系主任陳永裕（右）。圖／台亞風能提供
台灣本土離岸風電開發團隊台亞風能20日正式宣布與成功大學簽訂產學合作備忘錄，台亞風能董事長林怡文（左），成功大學校長蘇慧貞（中），成功大學系統及船舶機電工程學系系主任陳永裕（右）。圖／台亞風能提供

台灣本土離岸風電開發團隊台亞風能20日正式宣布與成功大學簽訂產學合作備忘錄。本次台亞風能與成功大學合作備忘錄簽署內容，聚焦離岸風電技術產學合作，目標帶領國內造船產業鏈發展轉型升級，將台灣打造成亞太地區離岸風電船舶建造發展的重要基地。

另外，台亞風能也藉本次計畫，攜手海天離岸，與成功大學系統及船舶機電工程學系合作，將海天離岸之離岸風電人員運輸船委由成功大學系統及船舶機電工程學系拖航水槽實驗室執行船模測試，將以多重驗證項目，測試船舶的耐海性能與船速馬力。

台亞風能董事長林怡文表示，台亞風能身為台灣本土開發團隊，我們在台灣將善盡企業社會責任外，更重要的是我們有責任培育我們的下一代，並為下一代帶來更好的環境與生活。

此次很開心作為第一個與成功大學簽訂產學合作備忘錄的離岸風電業者，合作計畫包括產學經驗交流運用我們在實務上的經驗、離岸風電產業實習計畫、產業研究與合作計畫。運用我們在實務上的經驗，結合成大學術研發成果，共同來協助國內技術轉型升級，並創造更多在地離岸風電產業人才。

成功大學校長蘇慧貞表示，成功大學自1931年創校以來，即開設相關船舶設計課程，進而培育大量優質本土造船工程人才。畢業校友在國內外船舶工程領域均有優異表現，並在國艦國造、遊艇設計與船模試驗等領域開花結果。

此次很高興透過與台亞風能簽訂備忘錄的契機，進一步在能源面向開展與產業合作的新可能，包括在人才儲備、議題解決、船模建立結合水槽場域拖航驗證，發揮產學合作的長久影響力，也善用成大拖航水槽資源，持續開展與綠能產業合作的新可能，並持續在新式工作船艦設計上發揮影響力。

離岸風電 產學合作 成大 綠能

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