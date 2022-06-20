西門町三溫暖透天群飆出「區域最高價」 專家曝三原因

老透天也有行情，據最新實價揭露，位於西門町的一處透天群，土地面積共160坪，土地使用分區為商四，去年11月以總價6.7億元成交，創下萬華區透天實價總價的新高，專家分析，主要是面積較大、商四土地、危老獎勵，為推升地價主因。

根據實價登錄，此次揭露的西寧南路120、122、124號；隆昌街2、4、6、8號，實價揭露金額6.7億元，換算每坪土地單價達420萬元，交易總價是萬華區透天的最高價。

值得注意的是，該筆建物去年曾流入法拍市場，根據法院筆錄資料顯示，當時承租方包括有藝品店、廣告工藝社、機車行、眼鏡行、理髮廳與三溫暖等，另外，根據理髮廳的公告顯示，原租處即將改建大樓，已經在4月搬到新住所，從公告資料也反映了該區即將改建。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，萬華地區發展較早，區域內有不少老舊的建築物，這幾年受惠台北整體房價穩步走揚，萬華地區房價比一路之隔的中正區便宜，吸引一些客戶跨區購屋，近年一些萬華區推案也能夠順順銷售，也增加建商信心，尤其該筆土地又屬於高容積的商四土地，加上若申請危老獎勵可以蓋得更多，因此才出現開發商進場搜購老透天的現象。

觀察去年以來萬華地區交易，總計有3筆交易金額超過億元，分別位於西寧南路、西園路一段、中華路一段巷內等區域，買方應該多著眼於未來改建開發，同時統計北市建管資料顯示，北市去年以來在萬華地區已經有22案審核通過，反映開發早屋齡老舊的萬華區，也是危老的改建新熱區。