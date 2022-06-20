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中鋼7月及第3季全產品 基價平均調降2.23%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼今(20)日開出7月及第3季盤價，全產品基價平均調降2.23%。本報系資料庫
中鋼今(20)日開出7月及第3季盤價，全產品基價平均調降2.23%。本報系資料庫

中鋼今(20)日開出7月及第3季盤價，全產品基價平均調降2.23%，以有效降減當前影響鋼價的不利因素，並蓄積未來成長動能，期盼今年下半年鋼市能反轉向上，以迎接第4季用鋼產業旺季的來臨。

國際政經局勢動盪不安，俄烏戰事至今持續延燒，歐美對俄連番加重經濟制裁，尤其歐盟宣布今年底前削減九成自俄國石油進口量，歐洲能源價格應聲飆漲。中國大陸今年4月中旬起堅持動態清零政策加嚴疫情封控，造成經濟活動全面停擺，但6月起已陸續解封加速復工復產，大陸當局祭出「一籃子穩經濟」政策，期能有效提振房市、車市及家電產業並擴大基礎建設，力拼下半年經濟回歸正軌運行。

國際貨幣基金組織(IMF)下調今年全球GDP經濟成長率至3.6%，受新一波本土疫情影響，行政院主計總處亦下修今年台灣GDP成長率至3.91%，且全球通膨尚未達觸頂向下跡象，美國5月CPI通膨指數8.6%，超出市場預期，創逾四十年新高，美國聯準會(Fed)於6月15日宣布升息3碼，創1994年以來最大幅度；歐洲央行(ECB)為抑制物價上漲，也同步加大升息、縮表力道，恐對全球經濟成長造成不確定的影響。

世界鋼鐵協會(worldsteel)對2023年全球鋼鐵需求預測2.2%成長，將增加4,100萬噸。此外，美國與歐日英達成鋼鐵關稅配額協議，鋼鐵國際貿易逐步回復常態。大陸為落實碳達峰、碳中和政策，擴大鋼廠限產力道，同時加嚴低碳排標準，節能環保等成本持續推高鋼廠生產成本；印度政府為控制高通膨壓力，5月22日公告加徵大宗鋼材與鐵礦出口關稅，其中，碳鋼由原先零關稅上調至15%，限縮鋼鐵供給，將有助於提升國際鋼價走勢。

俄烏戰爭爆發後國際鋼鐵供應出現缺口，今年3、4月下游用鋼產業恐慌性追補庫存，推動鋼價一波急漲，但5月隨著俄烏衝突效應漸趨淡化，導致歐美鋼市急速降溫訂單急凍，再加上受大陸鋼材出口報價急挫影響，亞洲鋼價全面加速回檔。然近期大陸主力鋼廠寶武、鞍鋼7月盤價連袂以平盤開出，大陸鋼市釋出由弱轉穩落底的訊號。

中鋼公司審酌當前全球受通膨情勢嚴峻、新冠疫情反覆、俄烏戰事一時難解及供應鏈瓶頸等不確定因素影響，這次盤價仍以「順勢、合宜」的一貫原則訂價，7月盤產品部份，考量近二個月來國際大宗熱、冷軋價格急速修正及大陸、韓國、印度、俄羅斯低價進口貨擾市，客戶出口接單量能急遽萎縮及國內流通行情倒掛等不利因素，7月份盤價對應市況，每噸調降600～1,500元，希望能加速今年度的鋼價築底，並協助下游客戶降本強化出口競爭力。

針對報價異常、破壞國內市場秩序的進口貨，中鋼已建請鋼鐵公會啟動進口監測機制，並視實際產業傷害程度將提出反傾銷控訴。

至於第3季季盤鋼品，則因相關產業(鋼結構、螺絲扣件、汽機車、家電、桶料等)市況及前景相對穩健，期協助相關產業客戶能「穩價保庫」以避免庫存跌價損失，並有利穩定第3季接單競爭力，因此以平盤開出。

中鋼7月及第3季盤價
中鋼7月及第3季盤價

鋼鐵 鋼價 中鋼

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