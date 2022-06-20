房價不會永遠上漲 專家：可觀察兩個反轉下修指標

吉家網發布今年Q1房市季報，六都房市中南部表現亮眼，台中丶台南丶高雄漲幅分居前三名，與去年同期增漲幅度分別為20.61%丶19.31%丶16.54%。統計全台各大行政區房價上漲情況，大致為「蛋殻區漲幅大於蛋白區，蛋白區漲幅勝於蛋黃區」。

但吉家網董事長李同榮提醒，房價沒有永遠上漲的道理，未來兩丶三年，房市將逐步進入超漲期，未來房市何時反轉下修，可注意兩項重要指標：

一、預售市場反轉指標--開工量與使照量呈現死亡交叉。若未來預售市場銷售率開始下滑，就會影響開工核發量，目前開工量與使照量仍同創新高，尚未見到預售反轉訊息，未來應注意，一旦建照與開工量下彎，而近兩年完工的使照量只會持續往上，就會呈現死亡交叉現象，也是預售市場終結多頭的訊息。

二、成屋市場反轉指標--價漲量縮或價量俱跌持續3季以上。今年第二季應會出現價漲量縮背離現象，若此現象持續三季，就證實成屋多頭市場結束，惟第二季量縮主因在疫情蔓延，若第三季疫情抒緩，交易量應會反彈，價量背離不會持續到年底，換言之，今年房市仍維持在上升軌道上，房價尚無反轉下修跡象，但房價漲幅會逐漸縮小。