迎疫後觀光商機！凱撒飯店與東森購物開啟OMO異業合作
7月15日國旅補助即將啟動，凱撒飯店連鎖也與東森購物宣布開啟異業合作。凡東森購物會員到凱撒飯店連鎖旗下台北凱達大飯店、阿樹旅店住宿獨享85折優惠，台北凱達、板橋凱撒、墾丁凱撒、台南趣淘、台東趣淘餐廳用餐享9折優惠，飯店住客加入東森購物會員，則能立享500東森幣回饋，活動到今年9月底止，可望迎來第三季疫後復甦大商機。
觀光產業歷經疫情衝擊後，儘管面臨困境，業者也積極藉此轉型力推創新OMO新零售模式，積極以異業合作共創商機。東森購物擁有近千萬名會員，同時運用大數據分析消費者行為，能掌握喜好觀光旅遊、享受美食的族群輪廓；凱撒飯店連鎖則是首度與電商平台東森購物開啟合作，除了雙方會員可互享優惠外，透過雙方品牌異業合作，更也能互相導客，開發新客源，同時提升品牌知名度，達到雙好。
凱撒飯店連鎖旗下已有10間飯店，所屬飯店房間數高達3,000多間，這次與東森購物合作的台北凱達大飯店及阿樹國際旅店，是凱撒飯店連鎖2017、2018開幕的新品牌飯店，台北凱達大飯店位於萬華的新地標－雙子星大樓，有台鐵共構、銜接捷運與公車的交通優勢，是萬華區最大的五星級飯店。
設計新穎的「阿樹國際旅店」座落於八德路，位置鄰近台北小巨蛋捷運站，交通相當方便，飯店由內而外無論裝潢或者設計，一律圍繞「樹」主題進行規劃，「阿樹私房菜」餐廳的叢林風設計令人眼睛為之一亮，宛如走進電影阿凡達的叢林場景，酒店更利用現代科技製造溫泉，規畫3間獨立白磺溫泉湯屋，「在城市內即可泡湯」成為此新飯店最大亮點與賣點。
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