德國柏林消費電子展 新北經發局目標招募至少十家企業

新北市繼6月底攜手業者赴東京參展，馬上再推出第二波海外拓銷計畫，並鎖定歐洲市場，將於9月前往「IFA 2022 Global Markets德國柏林消費電子展」，以「實虛結合」遠程參展模式，搶攻歐洲電子及家電科技商機。預計招募至少十家新北企業，即日起報名至6月30日止。

經發局長何怡明表示，「IFA 2022 Global Markets德國柏林消費電子展」是全球視聽及消費性電子產業的指標性領導展會，受到疫情衝擊，已暌違二年未舉辦實體展覽，今年再次舉辦深受各國商貿業者的關注。

電子資通訊技術是新北市關鍵產業之一，第一波攜手研揚科技、新漢、磐儀科技等12家新北業者前往「2022年日本移動通訊應用展」，緊接著推出第二波海外拓銷計畫，拓展歐洲商機，爭取國際曝光。也因考量各國疫情管制規定不一，仍採實品展出、視訊商洽之「實虛結合」新模式，突破空間限制，協助新北企業在疫後時代仍逆勢成長。

經發局補充，「IFA Global Markets德國柏林消費電子展」上一屆參展業者超過2,000家，參觀人次逾24萬人、現場成交金額高達47億歐元。今年度IFA展館共劃分為遊戲、多媒體、新創、生活等八項展區，聚焦物聯網、5G通信系統、穿戴科技、電子製造及影音娛樂等產業，預計有來自世界各地約130國廠商共襄盛舉。新北市將協助企業將展示產品空運至德國柏林，並於當地設立「新北形象館」，增加新北的品牌識別度，實體陳列亮點產品，現場更安排精通中德雙語翻譯人員支援線上商洽，突破時差及語言隔閡，提供會展買家與新北業者即時聯繫。

歡迎有興趣將產品加速拓銷至歐洲市場之新北業者，把握一年一度機會，6月30日止儘速報名參加遴選，詳細訊息可參考新北市政府經濟發展局「新北市出口拓銷團」專頁(網址：https://reurl.cc/b2kx9v )，或電洽(02)3233-2890 分機112邱小姐進一步諮詢。