快訊

基隆市民確診率超過兩成、連3天都是663例 巧合引發聯想

花蓮地震狂搖天花板掉 鯉魚潭監視器錄下猛晃7秒景象

羽球／28歲生日快樂！戴資穎感性寫期許：每一步越艱辛越珍惜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

德國柏林消費電子展 新北經發局目標招募至少十家企業

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
「IFA Global Markets德國柏林消費電子展」上一屆參展業者超過2000家，參觀人次逾24萬人、現場成交金額高達47億歐元。新北市經發局
「IFA Global Markets德國柏林消費電子展」上一屆參展業者超過2000家，參觀人次逾24萬人、現場成交金額高達47億歐元。新北市經發局

新北市繼6月底攜手業者赴東京參展，馬上再推出第二波海外拓銷計畫，並鎖定歐洲市場，將於9月前往「IFA 2022 Global Markets德國柏林消費電子展」，以「實虛結合」遠程參展模式，搶攻歐洲電子及家電科技商機。預計招募至少十家新北企業，即日起報名至6月30日止。

經發局長何怡明表示，「IFA 2022 Global Markets德國柏林消費電子展」是全球視聽及消費性電子產業的指標性領導展會，受到疫情衝擊，已暌違二年未舉辦實體展覽，今年再次舉辦深受各國商貿業者的關注。

電子資通訊技術是新北市關鍵產業之一，第一波攜手研揚科技、新漢、磐儀科技等12家新北業者前往「2022年日本移動通訊應用展」，緊接著推出第二波海外拓銷計畫，拓展歐洲商機，爭取國際曝光。也因考量各國疫情管制規定不一，仍採實品展出、視訊商洽之「實虛結合」新模式，突破空間限制，協助新北企業在疫後時代仍逆勢成長。

經發局補充，「IFA Global Markets德國柏林消費電子展」上一屆參展業者超過2,000家，參觀人次逾24萬人、現場成交金額高達47億歐元。今年度IFA展館共劃分為遊戲、多媒體、新創、生活等八項展區，聚焦物聯網、5G通信系統、穿戴科技、電子製造及影音娛樂等產業，預計有來自世界各地約130國廠商共襄盛舉。新北市將協助企業將展示產品空運至德國柏林，並於當地設立「新北形象館」，增加新北的品牌識別度，實體陳列亮點產品，現場更安排精通中德雙語翻譯人員支援線上商洽，突破時差及語言隔閡，提供會展買家與新北業者即時聯繫。

歡迎有興趣將產品加速拓銷至歐洲市場之新北業者，把握一年一度機會，6月30日止儘速報名參加遴選，詳細訊息可參考新北市政府經濟發展局「新北市出口拓銷團」專頁(網址：https://reurl.cc/b2kx9v )，或電洽(02)3233-2890 分機112邱小姐進一步諮詢。

柏林 德國

延伸閱讀

搶後疫情時代商機 NewTaiPAY結合新北幣7月試辦

時力批新北市府欲標售688戶社宅 市府反駁：尚未確定

恩恩案橫向錄音檔外流 卓冠廷否認提供給媒體

P&T柏林選茶、台北Deux Doux質感聯名：以鍋煮奶茶、莓果優格為靈感，3款阿芙佳朵與帕菲優雅呈現

相關新聞

驚！3C使用時數職業排行 這四種工作每日皆超過12小時

根據1111人力銀行與白蘭氏葉黃素合作針對全台上班族進行調查發現，有高達27.22%的受訪者，整天使用3C的時數高達12...

德國柏林消費電子展 新北經發局目標招募至少十家企業

新北市繼6月底攜手業者赴東京參展，馬上再推出第二波海外拓銷計畫，並鎖定歐洲市場，將於9月前往「IFA 2022 Glob...

凱撒飯店與東森購物開啟OMO合作 攜手迎疫後商機

因應後疫情時代的消費大眾生活型態轉變，各產業更重視提供消費者線上線下的體驗服務，凱撒飯店連鎖與東森購物宣布開啟異業合作，...

高鑫快篩引外界質疑 海關澄清：無進口紀錄

外界質疑高鑫資訊公司從未取得食藥署EUA專案輸入許可，海關仍准予快篩試劑進口，財政部關務署今（20）日澄清，高鑫資訊公司...

亞太投資人變招、旅館又成搶手貨 台灣跟進？

陸客不來，加上疫情來襲，飯店旅館淪為票房毒藥，一度被視為生人勿近。不過，現在似乎改觀。

卡達航空2021-2022財政年度獲利15.4億美元 25年最佳

在慶祝成立 25 週年里程碑的同時，卡達航空集團宣佈在2021/22財政年度獲得歷來最為強勁的業績，比過往最高年度盈利高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。