凱撒飯店與東森購物開啟OMO合作 攜手迎疫後商機

因應後疫情時代的消費大眾生活型態轉變，各產業更重視提供消費者線上線下的體驗服務，凱撒飯店連鎖與東森購物宣布開啟異業合作，凡東森購物會員到凱撒飯店連鎖旗下台北凱達大飯店、阿樹旅店住宿獨享85折優惠，台北凱達、板橋凱撒、墾丁凱撒、台南趣淘、台東趣淘餐廳用餐享9折優惠，而飯店住客加入東森購物會員則能立享500東森幣回饋，活動到9月底止，雙方皆期待透過跨產業的連結，提供消費者更多元的體驗服務。

觀光產業歷經疫情衝擊後，儘管面臨困境，業者也積極藉此轉型力推創新OMO新零售模式，積極以異業合作共創商機。而東森購物擁有近千萬名會員，同時善用大數據分析消費者行為，能掌握喜好觀光旅遊、享受美食的族群輪廓，凱撒飯店連鎖首度與電商平台開啟合作，便選擇東森購物，除了會員可互享優惠外，透過雙方品牌異業合作，更也能互相導客，開發新客源，同時提升品牌知名度，達到雙好。

凱撒飯店連鎖旗下已有10間飯店，所屬飯店房間數高達3,000多間，為全台最大連鎖飯店之一。這次與東森購物合作的台北凱達大飯店及阿樹國際旅店是凱撒飯店連鎖2017、2018開幕的新品牌飯店，台北凱達大飯店位於萬華的新地標-雙子星大樓，有台鐵共構、銜接捷運與公車的交通優勢，是萬華區最大的五星級飯店。設計新穎的「阿樹國際旅店」座落於八德路，位置鄰近台北小巨蛋捷運站，交通相當方便，飯店由內而外無論裝潢或者設計，一律圍繞「樹」主題進行規劃，「阿樹私房菜」餐廳的叢林風設計令人眼睛為之一亮，宛如走進電影阿凡達的叢林場景，酒店更利用現代科技製造溫泉，規畫3間獨立白磺溫泉湯屋，「在城市內即可泡湯」成為此新飯店最大亮點與賣點。

儘管疫情尚未過去，但隨著各國陸續推行與病毒共存，邊境管制將逐步鬆綁，7月15日國旅補助啟動，加上暑期即將到來，觀光產業樂觀看待，可望迎來第3季疫後復甦大商機，飯店業積極動起來，透過異業合作，祭出超殺優惠，搶攻疫後商機。