卡達航空2021-2022財政年度獲利15.4億美元 25年最佳

在慶祝成立 25 週年里程碑的同時，卡達航空集團宣佈在2021/22財政年度獲得歷來最為強勁的業績，比過往最高年度盈利高出 200%。在這個全球航空業遇到前所未有困難的時期，卡達航空一直關注旅客需求及市場變化，重視全球員工團隊的工作效率及對服務的要求，以靈活反應和卓越的商業策略脫穎而出。本年度的盈利水平不僅打破了卡達航空集團的自身記錄，同時也領先全球其他同期公布年度業績的航空公司。

卡達航空集團在 2021/22 財政年度實現了破紀錄的56億卡達里亞爾（15.4億美元）的淨利潤。此外，其總收入亦增至523億卡達里亞爾（144億美元），較去年同期增長 78%，亦較疫情前財政年度（即 2019/20 財政年度）高出 2%。藉助於過去兩個財政年度積極擴張全球航線網絡、增加市佔率和單位收入，卡達航空於過去一年的乘客收入獲得高達210%的增長。此外，卡達航空的載客量亦達到1,850萬人次，較去年增長 218%。

卡達航空貨運繼續保持其全球領先貨運航空公司的地位，其收入較去年同期增長了25%，貨運量（可用噸千米）則以每年增長25% 的速度持續攀升。

卡達航空憑著精簡業務、靈活轉型及優化運營等策略舉措，今年獲得177億卡達里亞爾（49 億美元）EBITDA 利潤，獲利率為34%，較去年增長118億卡達里亞爾（32億美元）。卡達航空在疫情期間不斷擴大客運和貨運網絡，以及對全球市場復甦情況的精準預測，帶領集團達到創新紀錄的盈利水平。此外，積極增強建立旅客和業務夥伴的忠誠度、致力確保產品品質和嚴格成本控制也使卡達航空取得了這次成功。

儘管面對全球疫情的挑戰，卡達航空的全球航線網路在 2021/22 財政年度擴展至140多個目的地。卡達航空不僅恢復了飛往歐洲、非洲、中東及亞洲主要市場的航線，還開拓了多個新航點，包括阿比讓（科特迪瓦）、盧薩卡（贊比亞）、哈拉雷（津巴布韋）、阿拉木圖（哈薩克）、卡諾及哈科特港（尼日利亞）等。以航點數量和每周班次為標準，卡達航空擁有中東航空公司中規模最大的航線網絡。

卡達能源部長兼卡達航空集團董事長 Saad Bin Sharida Al-Kaabi 表示：「卡達航空展示了在航空業舉足輕重的地位，今年財務業績也清晰地展現出了卡達航空集團良好的表現及堅固的基礎。卡達航空集團再創新高，迅速地應對了挑戰。」

卡達航空集團行政總裁 Akbar Al Baker 表示：「今年，卡達航空集團不僅慶祝成立 25 周年，還保持了強勁的業績和不斷增長的盈利能力。卡達航空有幸成為全球數百萬乘客的首選航空公司，全賴我們致力為乘客提供最佳選擇，同時維持了業內最高的安全水平，赢得乘客的信任。我們不斷追求每一個商業機會，不遺餘力地實現我們的目標。」

在全球疫情下，卡達航空貨運運載了超過300萬噸的空運貨物，佔據了8%全球市佔率。同時，卡達航空貨運在疫情期間運送了超過6億劑新冠疫苗，進一步印證了其醫藥品運輸專業能力和行業界地位。此外，卡達航空貨運持續推行其突破性的 WeQare 計劃項目，該計劃圍繞環境、社會、經濟和文化四大永續發展領域，對社會創造一系列積極、有力的影響。

隨着全球逐步從疫情的影響中恢復，卡達航空將繼續致力維護世界各地人員和物資的流動，在25年營運佳績的基礎上保持卓越的水準，履行作為「全球最佳航空公司」的承諾。