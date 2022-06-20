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疫後旅遊新趨勢　歐洲、長天數及客製化包團需求提升

聯合報／ 記者林海／台北即時報導

台灣邊境逐步解封，雄獅公布出境旅遊意願調查，發現旅客旅遊習慣改變的三大趨勢，包含歐洲詢問度增加、10日以上的長天數旅遊及客製化包團需求提升。

針對即將開放的出境旅遊市場，雄獅表示，將與多家航空公司洽談日本二、三線城市包機，申請觀光簽證須準備的「受付濟證」也可由雄獅日本分公司協助申請，待台灣開放組團就會立刻上架相關商品，相信未來台灣繼續鬆綁邊境政策後，出境旅遊市場將可逐漸復甦。

雄獅表示，根據調查，旅客疫後最想去的地區由日本奪冠，其次則為韓國、歐洲、亞非、東南亞，進一步分析發現，大阪是最熱門的旅遊目的地，第二名至第五名分別是首爾、德國及瑞士、沖繩、土耳其，出發時間以今年秋、冬兩季詢問度最高，另有超過半數的旅客希望參團人數在15至20人。

值得注意的是，旅客對於歐洲線產品的詢問度明顯增加，甚至高於過去熱門的東南亞。雄獅表示，歐洲不少國家都已開始鬆綁邊境政策，對國際觀光客限制少，加上可以一次橫跨多國家旅遊，因此吸引不少人青睞，而歐洲團費預計漲幅約3成，與其他地區比較相對較低，順勢提升旅客選擇意願。

旅遊天數部分，雄獅指出，除了過去主流的5日遊商品，調查發現旅客對於10日以上的長天數行程需求提升，推測是旅客擔心未來出國手續恐將變得更繁瑣，因此會有「一趟玩久一點」的心情，客製化包團的需求也較以往增加兩成以上，已經有旅客揪團要一起出國「吃好住好」度假，指定入住頂級溫泉飯店及米其林餐廳，要把這些年沒有玩到的好好補回來。

雄獅 東南亞

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