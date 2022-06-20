富邦媒攜英頂級護膚、超模品牌設旗艦館 估銷售翻倍

看準精油香氛與有機天然保養趨勢漸熱，富邦媒（8454）旗下momo購物網宣布攜手英國NO.1頂級奢華護膚「愛莉美（ELEMIS）」、超模米蘭達可兒創立的「KORA可瀾有機（KORA ORGANICS）」兩大專櫃保養品牌開設官方旗艦館。 momo並祭出開館慶，含獨家明星品組合、新品優惠、下單抽英倫限定玫瑰身體呵護組等活動，預估將帶動銷售較去年同期成長突破三位數。

momo購物網站內合作專櫃品牌目前高達600個，集結近萬項專櫃保養品滿足消費者愛美的需求。momo購物網表示，受惠優異的商品行銷實力、客戶服務力，且全站有超過千萬會員加持，帶動專櫃保養銷售屢創佳績，今年至今年增率約35%，也成為不少時下美妝保養品牌拓展線上通路的首選。瞄準近期以精油及天然有機為主打的保養趨勢崛起，本月英國NO.1頂級奢華護膚品牌「ELEMIS」、澳洲有機保養品牌「KORA可瀾有機」相繼進駐，消費者宅家也能享受美容院級別保養。

「ELEMIS」被譽為英國NO.1頂級奢華護膚品牌，以專業芳療級的精油SPA保養品聞名，為眾多頂級飯店、英航頭等艙、全球豪華郵輪等指定合作對象，momo據站上銷售觀察，除了經典必備的美體護膚油之外，臉部保養及具有紓壓療癒作用的卸妝膏買氣皆大幅成長，以「海洋膠原」、「身體保養」兩系列最受矚目，又以超人氣的卸妝膏為消費者囤貨的目標。

本次開館慶推出momo獨家「海洋膠原卸妝天后囤貨組」、「海洋膠原卸妝膏旅行體驗組」，大馬士玫瑰、經典與無香版三款精油香氛一次擁有，適合小資入門療癒身心，開賣單月即熱銷破百組；熱賣冠軍則為「日本山茶花經典身體潤膚組」，內含貝嫂維多利亞在孕期唯一點名愛用的山茶花潤膚油，質地輕盈有效潤澤，可深度修護妊娠紋，月銷超過200組。

本次進駐的另一亮點品牌則是來自澳洲的「KORA可瀾有機」，由超模米蘭達可兒於2009年創立，每項產品均通過歐盟COSMOS ORGANICS有機認證，人氣商品如米蘭達御用的「小金油」諾麗天使光臉部精油，以連續4年榮獲多項國際大獎；「諾麗天使光眼部精油」則具備以玫瑰水晶製成的獨特滾珠頭，一抹立即舒緩平滑眼周；另有新入榜2022 Glamour雜誌大賞的「薄荷礦泉保濕噴霧」，高濃度的礦物質養分搭配瓶內放置的海藍寶石，有助提振肌膚散發光澤。