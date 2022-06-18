守護雲林鄉親健康 縣府獲德士凸輪捐贈手持式超音波

有感於雲林縣偏鄉醫療資源不足，國內關鍵零組件大廠德士凸輪公司，在台大醫院雲林分院副院長馬惠明牽線下，捐贈阿帕契無線手持式超音波系統給雲林縣政府，作為雲林縣偏鄉遠距醫療、居家訪視醫療使用。

雲林縣長張麗善特地出席捐贈儀式，代表雲林鄉親感謝德士凸輪董事長李岳達慷慨捐贈手持式超音波儀器，讓雲縣偏鄉醫療能夠更上新的里程碑。

李岳達及團隊原本預計捐贈2組手持式超音波系統，經實際瞭解雲林縣醫療需求後，現場再加碼捐贈8組，未來將佈建於林內鄉、西螺鎮、土庫鎮、麥寮鄉、古坑鄉、水林鄉、四湖鄉、北港鎮、二崙鄉及崙背鄉衛生所，協助提升偏鄉醫療品質，造福雲林鄉親。

超音波儀器在醫院內是不可或缺的醫療設備，無論是門診、急診都可以看到超音波儀器的身影，醫師們藉由超音波檢查，以及早正確診斷、治療病人及追蹤病人的健康狀況，然而超音波設備的體積龐大，大多只能在醫療院所內使用。

雲林縣C肝盛行率高於全國平均，專家建議B、C肝患者定期要作超音波檢查監測，但轄內偏鄉沿海民眾大多為長者，因就醫距離、務農繁忙，常忽略需要定期至醫院做檢查。

此次獲贈10組手持式超音波，對於雲林縣推動C肝醫療政策更是一大利器，獲贈的手持式超音波，可由醫師攜帶儀器到鄉里間或到宅，為民眾做檢查，以大幅解決距離、交通時間等問題。

張麗善表示，雲林縣不只是農業大縣，交通上也許沒有那麼便利，感謝所有醫療院所群策群力彌補雲林醫療資源方面的不足，今在醫療團隊建議及引薦下，德士凸輪李董事長帶領團隊愛心捐助，讓偏鄉在第一時間，得到相對照顧。

超音波儀器對於許多慢性疾病的追蹤與治療等，都非常重要，且對於肝臟、膽道、膽囊、胰臟、脾臟等器官病變，也都能診斷出來。

張麗善說，此次德士凸輪捐贈雲林縣手持式超音波，兼具科技、專業及便利性，對雲林縣鄉親來說是一大福音，由醫師攜帶至鄉里間為鄉親進行診斷、評估及追蹤，讓長者不用再舟車勞頓跑到醫院，也可以享有同等專業的醫療照護，為本縣的偏鄉醫療再升級。

台大醫院雲林分院副院長馬惠明指出，現在手持式超音波及直接連網的超音波，已是時代趨勢，也變成現在所有醫生必備技能，就像縣長所講，醫生可以很快看到五臟六腑的狀況，像最近雲林縣在搶救6歲小朋友案例中，它就發揮積極作用，無論是對心臟功能、甚至是腦壓的監測。

馬惠明非常感謝李董事長有這樣的義舉，讓雲林縣能將這麼厲害的機器，佈建在偏鄉基層醫療衛生所，讓醫院可以再度做區域聯防，前線的醫生有最好的武器、後線醫生也能一起合作，照顧雲林縣民健康。

衛生局長曾春美表示，縣府自108年啟動根除C肝計畫，擴大B、C型肝炎篩檢，並強化與基層診所合作，跨科別互助轉介治療，提升患者就醫的可近性與方便性，至今已明顯提升篩檢涵蓋率。