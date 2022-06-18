唐獎永續發展獎得主揭曉 美經濟學家傑佛瑞薩克斯獲獎

國際學術盛事，每兩年頒布一次的唐獎，即日起一連四天將逐日揭曉第五屆唐獎得獎人名單。今（6）日上午台灣台北的首場公佈記者會，由永續發展獎評選委員會召集人劉兆漢院士正式宣布，唐獎第五屆「永續發展獎」頒發給美國經濟學家傑佛瑞•薩克斯（Jeffrey D. Sachs）教授，肯定他在跨領域永續科學議題上的主導角色，以及其所創可應用於鄉村、國家和全球的多邊行動。

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，永續發展是我們在廿一世紀所面對最大的挑戰。為了世界更美好的未來，唐獎教育基金會很榮幸以此主題設置一個世界上具有聲譽的獎項，以獎勵具有創新及貢獻的個人或組織，並且激勵世人共同努力。唐獎評選委員會總召集人錢煦院士也透過視訊連線，闡述尹衍樑先生在2012年建立唐獎以表揚和鼓勵在永續發展、生技醫藥、漢學與法治這四個領域的創新研究，期能以唐朝發展和創造的精神來重建人類的黃金時代。錢煦也先向永續發展獎得獎人表達最熱忱的祝賀，讚揚其卓越貢獻發揚光大了唐獎造福人群的精神。

劉兆漢說明，在薩克斯的經歷中，長達15年在哥倫比亞大學擔任地球學院主任，這是全世界大學裡，第一個提出做永續發展研究與行動方案的機構。中央大學王作台教授也強調，現今世人對永續發展之想法及作法，能達到整合性框架的層次及有更廣泛的理解，都要歸功於薩克斯教授所做出的傑出成就及貢獻。

在巴黎氣候協定密集協商的階段，薩克斯在幕後，參與了法、美和其他一些國家對於協定內容及如何達成協定的討論。他不僅單純是位有很好學術成就的學者，也進入真實世界去推動。聯合國永續發展目標及巴黎氣候協定被讚許是全球要達成永續發展的兩個重要支柱，薩克斯在這兩個重要支柱扮演的獨特且關鍵性的角色。正如陳振川長總結時所述，薩克斯是位具有悲天憫人情懷、關懷世界永續發展的智慧學者及實踐領袖，他知道推動永續發展要用什麼架構及模式，結合大家的力量一起推動，這是人類史上非常困難的挑戰。

身在紐約的唐獎「永續發展獎」新任得主薩克斯透過錄影分享其獲獎感受：「當我聽到獲獎消息時，我非常激動、也感到榮幸和感激。這是一種很深刻的榮譽感。前幾屆的許多得主都是我的英雄。格羅布倫特蘭博士，她將永續發展納入世界外交的議題中；詹姆斯漢森是我的氣候科學老師；珍古德，她幫助我們理解了其他物種和生物多樣性的重要性。還有拉馬納森博士、亞瑟羅森費爾德教授等。」對於計畫受邀於9月唐獎周來台領獎，薩克斯也表達對台灣之行的期待。「我人會在台灣。我很高興不僅能與其他得主一起領獎，而且有機會與學生、台灣人民和政府官員會面。全球正處於一關鍵時刻，近年來，我們遇到了很多危機與挑戰，我期待有機會和台灣民眾分享看法，向他們學習，不管是在頒獎典禮或在台期間與教師、學生、民間社會領袖和政府官員會面時。」

永續發展是當今全球所關注之大事，唐獎永續發展奬是此領域最重要的大獎，係表彰對世界永續發展所做的特殊而重大之貢獻，尤指經由科學與技術的創新與發展所締建之貢獻。過去四屆，分別在政策、能源、氣候變遷、生態及環境保育方面，頒給永續發展敎母格羅·布倫特蘭（Gro Harlem Brundtland）、能源效率之父亞瑟·羅森爾費德（Arthur Rosenfeld）、氣候變遷專家詹姆斯·漢森（James Hansen）與維拉布哈德蘭·拉馬納森（Veerabhadran Ramanathan），以及生態保育學者珍古德（Jane Goodall）。