愛地球！產官學力推永續食材 消費者可辨明永續豆莢

今（18）是日聯合國永續美食烹調日，台灣邁向永續飲食大國之路，再進一步！永續飲食推廣協會於去年底推出的「永續食材指南」，獲得熱烈迴響，永續飲食推廣協會再推出永續食材指南的「永續豆莢」識別，視覺設計，以五顆豌豆的豆莢意象來象徵指南的五大關鍵指標，豆莢內的豆子越多，表示該食品符合的永續指標越多，方便消費者辨識，並且帶動永續食材的價值，為地球盡一分心力。

永續食材主要是包涵了「友善耕作、本土生產、減碳蔬食、少添加物、資源循環」等五大永續指標的實踐程度。永續飲食推廣協會鼓勵消費者支持符合永續理念的食物，透過消費的抉擇，帶動通路與食品廠商共同建立一個正向的永續價值鏈。

永續食材指南去年推出後，就獲得多家通路及品牌的響應，里仁有機蔬食連鎖與上下游市集、綠色餐飲指南、舊振南米食品牌EATMI等，共帶動上百家門市、超過二百家餐廳、上百家食品廠、六百多個品項率先響應。永續飲食推廣協會秘書長黃俊誠表示，預計年底申請永續食材指南的食品將超過千項。

他表示，為了引導消費者認識永續食材的概念，協會於台北市東區的誠品信義店，設立了全台首個永續食材專區，展示來自各地的有機友善農產與永續加工食品，並輔以活潑明亮的陳設與清楚易懂的理念引導。歡迎消費者來參觀選購。

率先響應的通路里仁總經理李妙玲表示，里仁是為推動永續而生的社會企業，一直以契作支持農友轉作有機。為了生態與減碳，全店產品都是無肉蛋海鮮成分的蔬食。里仁也積極號召食品加工夥伴優先採用本土食材，加工過程要盡量減少加工層次、食品添加物能不使用就不使用，努力在食材與食品供應鏈上盡力實踐「支持在地、提高台灣糧食自給率、減少食物里程與碳足跡」的永續行動。

她表示，目前里仁架上申請「永續食材指南」標章的產品已達566項，涵蓋米麵五穀、生鮮食材、冷藏凍食品、調味醬料、休閒零食等14個品類。除了里仁自有品牌的產品之外，共襄盛舉的廠商已有116家。里仁全國133個門市將全面導入「永續食材指南」並共同推廣，號召更多關注永續、在乎未來的消費者和廠商們一起響應。

台大農藝系名譽教授暨永續飲食推廣協會榮譽理事長郭華仁表示，「飲食，是國之大本，永續飲食，更是一國永續生存的基礎，也是邁向淨零碳排的關鍵產業驅動力」；台灣從非基改運動、有機農業促進法，到今天的永續飲食運動，飲食永續的社會集體意識不斷進化，用一個更加全面完整的永續指南，讓消費者秒懂「永續食材」，改變消費選擇，才能從市場需求結構根本改變飲食產業與文化，可謂台灣邁向永續飲食大國的關鍵拼圖。