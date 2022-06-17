上市櫃公司大買商用不動產 H1交易規模破700億元寫次高

據公開資訊觀測站資料顯示，今年截至6月14日止，上市櫃公司在商用不動產交易金額達701億元，創2007年統計以來次高，僅低於去年748億元新高。其中企業投資最大宗是商辦、占比為35%，交易規模達243億元、較去年同期成長逾一倍。其次是工業地產、廠辦產品，交易金額各達232、97億元；若以區域來看，交易熱區以台北、台中為主，兩大都會區交易規模均破百億元。

信義全球資產總經理柯宏安分析，上半年商用不動產市場有三大支撐力，第一，電商運輸業對物流倉儲購置布局轉為積極；第二，台商回流與產業升級營運需求，除了工廠外，企業對辦公產品需求更加明顯；第三，保險業勇於布局收益型標的，上半年就砸了254億元在商用市場，刷新業者歷年同期投資金額新高。

今年上半年上市櫃公司不動產投資中，以辦公室類產品最受青睞，比重達35%，交易規模為243億元，又以台北、台中為交易熱區，且台中交易金額甚至超車首都台北市；交易第二熱門產品為工業地產，比重達33%，交易金額達232億元，企業投資熱區以桃園、彰化、新竹最多，主要受惠企業自用，以及電商蓬勃發展，讓物流倉儲業需求竄升。

另外，交易排名第三是廠辦類產品，比重達14%，交易金額達97億元，其中有兩筆為整棟交易，包含領航家投資興業以30.68億元買下內湖的長虹豐匯商業科技大樓，以及旭隼科技以13.98億元買下汐止的富鼎科技大樓。