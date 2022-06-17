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上市櫃公司大買商用不動產 H1交易規模破700億元寫次高

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導
辦公與工業地產成雙引擎不僅支撐今年上半年商用不動產交易金額達701億元，創2007年統計以來次高。圖／信義全球資產提供
辦公與工業地產成雙引擎不僅支撐今年上半年商用不動產交易金額達701億元，創2007年統計以來次高。圖／信義全球資產提供

據公開資訊觀測站資料顯示，今年截至6月14日止，上市櫃公司在商用不動產交易金額達701億元，創2007年統計以來次高，僅低於去年748億元新高。其中企業投資最大宗是商辦、占比為35%，交易規模達243億元、較去年同期成長逾一倍。其次是工業地產、廠辦產品，交易金額各達232、97億元；若以區域來看，交易熱區以台北、台中為主，兩大都會區交易規模均破百億元。

信義全球資產總經理柯宏安分析，上半年商用不動產市場有三大支撐力，第一，電商運輸業對物流倉儲購置布局轉為積極；第二，台商回流與產業升級營運需求，除了工廠外，企業對辦公產品需求更加明顯；第三，保險業勇於布局收益型標的，上半年就砸了254億元在商用市場，刷新業者歷年同期投資金額新高。

今年上半年上市櫃公司不動產投資中，以辦公室類產品最受青睞，比重達35%，交易規模為243億元，又以台北、台中為交易熱區，且台中交易金額甚至超車首都台北市；交易第二熱門產品為工業地產，比重達33%，交易金額達232億元，企業投資熱區以桃園、彰化、新竹最多，主要受惠企業自用，以及電商蓬勃發展，讓物流倉儲業需求竄升。

另外，交易排名第三是廠辦類產品，比重達14%，交易金額達97億元，其中有兩筆為整棟交易，包含領航家投資興業以30.68億元買下內湖的長虹豐匯商業科技大樓，以及旭隼科技以13.98億元買下汐止的富鼎科技大樓。

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