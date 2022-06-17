慕卡莎讓瑜珈和自由潛水 首次在亞洲最深21米潛池相遇

由Mukasa慕卡莎瑜珈品牌和潛立方旅館合作舉辦的「潛進瑜珈」活動，今(17)日在擁有亞洲最深21米潛水池的潛立方舉行。業者結合近年盛行的瑜珈和自由潛水課程，讓12位愛好瑜珈及潛水的學員們，實際感受這兩項身心靈運動相輔相成的美好。

潛進瑜珈是由「自由潛水」、「瑜珈」結合而成的活動，主辦單位如同媒人般，將看似截然不同的兩種運動合而為一。

透過瑜珈的冥想與打坐，以及瑜珈呼吸法，控制呼吸系統的流動、頻率和流量，訓練放鬆，最終使個人的心靈、身體還有潛意識產生連結，在自由潛水時可以更專注於當下。

空瑜則可鍛鍊核心、平衡感及穩定度，幫助下潛時展現優美的柔軟動作，成為一隻真正的美人魚。

事實上，許多自由潛水者將瑜珈跟冥想當作生活的一部分，以及下水前最重要的儀式。來自丹麥的史提格．瑟沃林森（Stig Severinsen）就非常熱愛瑜珈和潛水，2012年在泳池中閉氣22分鐘，甚至被稱為「不需要呼吸的男人」。

此次活動同慶6月8日「世界海洋日」和6月21日「國際瑜珈日」。Mukasa執行長孫彩玲說，希望藉此活動廣邀潛水和瑜珈愛好者，學習如何在每日的快節奏生活中，慢下步伐、放鬆自我，感受正念的能量，也讓更多人體驗瑜珈跟自潛的結合與美好。

潛立方執行長王景平表示，自由潛水須憑藉著一口氣下潛，配合腹式呼吸法、平壓練習及瑜珈體位法，學員們在水中能有不錯的發揮。

王景平強調，自潛是一段覺察自我的旅程，身心越是平靜穩定，越能減少身體耗氧，增長停留在水中的時間。

而瑜伽旅行者郭品倫帶領的瑜珈課程，透過呼吸法、冥想及流動瑜珈，覺察自身的狀態，讓人達到更高層次的精神平靜。空瑜老師林怡甄也示範進階高難度的空瑜動作，表現出力與美的結合。

孫彩玲說，Mukasa慕卡莎9月將在台中市大英街開出第一家旗艦店，除展售服飾與輔具，並提供瑜珈教室空間；未來將陸續推出樂齡瑜珈、百岳瑜珈等公益性活動，並將一定比例的收入回饋慈善單位，秉持「取之社會，回饋社會」的精神，推動瑜珈運動永續發展。