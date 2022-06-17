新光三越副董未定 強調現有經營團隊「延續台日默契」

新光三越今（17）日推選副董未果，公司強調經營團隊延續台日雙方深厚默契，秉持三十年來勤懇正直的經營風格，打造新光三越成為台灣最大百貨集團。並預告年底在東區開幕的Diamond Towers，將帶給市場全新概念的購物體驗。

新光三越於今(17)日召開董事會，對董事長村上英之及總經理吳昕陽所帶領的新光三越經營團隊高度肯定，董事會今日決議，仍由村上英之任董事長，吳昕陽任總經理；最有爭議的副董事長之位，另擇期選任。市場盛傳董事會分成兩派，各自支持吳東昇、吳昕陽。

新光三越在2019年即創下806.8億業績及1.3億次來客數，雙雙寫台灣百貨業界最高紀錄；隔年不畏疫情業績再創807.8億新高紀錄！期間持續提供深化會員經營、不斷提供各項優質的商品與服務，更讓會員三年間迅速成長超過四成，為近 280 萬會員提供各項美好生活體驗!更連續15年獲服務第壹大獎百貨業第一名、近三年也連續榮獲「台灣服務業大評鑑」百貨公司金牌等多項大獎。

面對 Covid-19 疫情帶來的衝擊，新光三越團隊積極發展「新事業」強化成長動能，不僅更積極規畫既有店鋪的改裝、新型態店鋪的展店、數位服務的優化與推展等各項投資計畫。

即使面對嚴峻疫情，新光三越團隊迅速積極制定多項對應策略，以讓員工安心、顧客放心，努力維護正常營運使所有人生活如常，為最大目標，更以百貨流通產業興衰產業為己任，主動協助爭取補助也提供讓利優惠，期與所有廠商夥伴共渡疫情挑戰。

此外，更以顧客需求為出發，積極創新、突破原有商業模式，開發多項新數位服務、建立數位渠道，並不斷更新優化與整合各項會員服務，領先全台推出新光三越 APP 精選優惠、skm eats 集合訂位/候位/外帶/外送美食一條龍服務、熟客系統持續優化對客服務、電商平台 skm online，四大數位渠道，不斷擴大商品內容，完整提供全方位生活資訊及消費服務，有效提升整體營運成效。

新光三越團隊持續擴點的腳步也未曾止歇，今年一月下旬，新光三越體系首間 Outlet「skmpark 」正式登場，這座南台灣首座美式生活複合型態 Outlet，讓顧客不僅買得過癮也玩得開心而大受市場歡迎；現有店鋪也積極持續改裝，今年度有 11 個全樓面改裝與 30 個區域改裝，合計 41 個改裝計畫，規模相當於開設一棟大型百貨公司。

積極籌備中的 Diamond Towers 預計今年第4季開幕，其創新概念與規劃，已成市場討論與期待的焦點，將聚焦都會、摩登、時尚、潮流四大元素打造全新概念的購物體驗，並融入數位科技、社交生活以及 客製服務全新場域，新光三越將為台北都會消費大眾及東區商圈住戶帶來前所未有的時尚生活新話題與體驗。