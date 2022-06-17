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台塑企業攜漁會復育漁業資源 15年來魚苗放流逾700萬尾
台塑企業與雲林區漁會今（17）日在雲林萡子寮漁港舉辦2022年魚苗放流，投入保育漁業資源。台塑企業15年來已放流逾700萬尾漁苗，盼與地方共存共榮，永續經營地方漁業。
台塑企業今日放流魚苗以雲林沿海高經濟價值的四絲馬鮁(梧仔)及黃臘鯓(紅衫)、黑棘鯛(黑鯛)等魚種，並選定魚苗長度大於五公分的體型於港內施放，以提高存活率；今年放流數量達到74.2萬尾。
台塑企業魚苗放流活動已邁入第15年，累計放流已突破700萬尾。
今日在萡子寮漁港舉辦2022年魚苗放流，由漁會理事長林溪岸、常務監事蔡文川、總幹事林傳育等偕同台塑企業總管理處副總黃溢銓、麥寮管理部協理蔡建樑等共同進行放流作業。
雲林區漁會表示，歷經多年來的魚苗放流，近年來台塑企業放流大宗漁種四絲馬鮁漁獲，其漁獲量有增加、亦有以往極為少見的大型四絲馬鮁(竹梧魚)經漁民捕獲回報，顯示魚苗放流對於鄰近海域漁業資源有明顯提升。
台塑企業表示，台塑集團以2030年減碳35％、2050年達到碳中和願景，積極推動ESG（環境保護、社會責任、公司治理）作業各項節能減廢、溫室氣體減量等改善工作，並持續推動各項地方敦親睦鄰工作，以善盡企業社會責任。
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