台塑企業攜漁會復育漁業資源 15年來魚苗放流逾700萬尾

台塑企業與雲林區漁會今（17）日在雲林萡子寮漁港舉辦2022年魚苗放流，投入保育漁業資源。台塑企業15年來已放流逾700萬尾漁苗，盼與地方共存共榮，永續經營地方漁業。

台塑企業今日放流魚苗以雲林沿海高經濟價值的四絲馬鮁(梧仔)及黃臘鯓(紅衫)、黑棘鯛(黑鯛)等魚種，並選定魚苗長度大於五公分的體型於港內施放，以提高存活率；今年放流數量達到74.2萬尾。

台塑企業魚苗放流活動已邁入第15年，累計放流已突破700萬尾。

今日在萡子寮漁港舉辦2022年魚苗放流，由漁會理事長林溪岸、常務監事蔡文川、總幹事林傳育等偕同台塑企業總管理處副總黃溢銓、麥寮管理部協理蔡建樑等共同進行放流作業。

雲林區漁會表示，歷經多年來的魚苗放流，近年來台塑企業放流大宗漁種四絲馬鮁漁獲，其漁獲量有增加、亦有以往極為少見的大型四絲馬鮁(竹梧魚)經漁民捕獲回報，顯示魚苗放流對於鄰近海域漁業資源有明顯提升。