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聲寶4萬坪龜山廠將規劃物流園區 新總部9月啟用

經濟日報／ 記者張瑞益／即時報導

聲寶（1604）集團在龜山的廠區近幾年持續規劃，並將推動資產活化，總裁陳盛沺今（17）日指出，龜山廠4萬坪土地朝物流園區發展，估一年租金收入4至5億元，生產線將全數移至台南生產基地。

市場關注聲寶龜山廠4萬坪土地開發案，陳盛沺指出，已完成山坡地解編正申請產業園區，因預期未來開發前置時間耗時較長，且周邊大環境條件也仍持續發展中，因此，規劃在未來5至10年的過度期間，先規劃為物流園區，目前龜山廠的規劃中，約有四分之一將讓集團旗下的東源物流使用，其餘則將出租，估計一年租金收入4至5億元。

目前聲寶生產線空調及洗衣機都已在台南生產，冰箱生產線也將陸續移至台南，而聲寶未來集團總部將移至林口新大樓，佔地1639坪，預計9月開幕，東源物流、瑞智及頑味國際等管理團隊集中，以發揮綜效。

此外先前進行中的土城舊廠規劃三棟的「橘青春」，扣除已賣出的部分，目前聲寶樓地板面積約5000坪，未來雙方朝合作開發前進，聲寶保留的一棟將專為銀髮族規劃後出租，目前已取得建築執照並開始興建，估計2024年完成。

至於聲寶集團旗下持股逾70%的東源物流，目前資本額為4.4億元，2021年營收11億餘元，年獲利1.3億元，每股獲利約3.3元，配發3元現金股利，今年估計成長20%，預計兩年後申請IPO上市櫃。

聲寶 營收

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