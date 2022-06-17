新光三越：團隊面對疫情 業績續創造新高受董事會肯定

新光三越今（17）日發出新聞稿提到，董事長村上英之及總經理吳昕陽帶領的經營團隊受高度肯定，董事會決議，仍由村上英之續任董座，吳昕陽任總經理，副董事長另擇期選任。

新光三越也提到，即使面對疫情衝擊，不但積極發展新事業，擴點腳步更是不停歇。新光三越特別指出，「展望未來，團隊前進的腳步將更加堅定、不會止息，仍將秉持一直以來的信念，繼續以為提供人們美好的生活體驗而努力。」

新光三越提到，新光三越團隊延續台日雙方深厚默契，秉持新光三越30年來勤懇正直的經營風格，將新光三越打造成為台灣最大百貨集團，更在2019年全年創下806.8億元營收，及1.3億次來客數，創下台灣百貨業界最高紀錄；2020年不畏疫情，業績再創807.8億新高紀錄。

新光三越表示，期間持續提供深化會員經營、不斷提供各項商品與服務，讓會員三年間迅速成長超過四成，為近280萬會員提供各項生活體驗。

面對疫情帶來的衝擊，新光三越團隊積極發展「新事業」強化成長動能，不僅積極規畫既有店鋪的改裝、新型態店鋪的展店、數位服務的優化與推展等，各項投資計畫；即使疫情嚴峻，新光三越團隊迅速積極制定多項對應策略，以讓員工安心、顧客放心，努力維護正常營運。

新光三越也主動協助爭取補助，提供讓利優惠，期與所有廠商夥伴共渡疫情挑戰。

此外，更以顧客需求為出發，積極創新、突破原有商業模式，開發多項新數位服務、建立數位渠道，並不斷更新優化與整合各項會員服務，領先全台推出新光三越APP精選優惠、skm eats 集合訂位／候位／外帶／外送美食一條龍服務、熟客系統，持續優化對客服務、電商平台 skm online，四大數位渠道，不斷擴大商品內容，完整提供全方位生活資訊及消費服務，有效提升整體營運成效。

至於展店計畫，新光三越團擴點腳步也未曾止歇。

今年1月下旬，新光三越首間Outlet「skm park」正式登場，為南台灣首座美式生活複合型態Outlet；現有店鋪也積極持續改裝，今年有11個全樓面改裝與 30 個區域改裝，合計41個改裝計畫，規模相當於開設一棟大型百貨公司，今年前進東區的據點Diamond Towers 預計第4季開幕，未來將聚焦都會、摩登、時尚、潮流四大元素，打造全新概念的購物體驗。