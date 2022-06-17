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SCFI運價指數小跌 中止連四周反彈走勢

經濟日報／ 記者邱馨儀／即時報導
最新一期SCFI貨櫃運價指數運價下跌11.35點，終止連四周反彈走勢，指數小0.27%來到4221.96點。圖為示意圖。歐新社
最新一期SCFI貨櫃運價指數運價下跌11.35點，終止連四周反彈走勢，指數小0.27%來到4221.96點。圖為示意圖。歐新社

根據今(17)日出爐的最新一期SCFI貨櫃運價指數在中國大陸長程線的貨量還未恢復下，運價下跌11.35點，終止連四周反彈走勢，指數小0.27%來到4221.96點，主要長程線四大指數都呈現小跌走勢，中東線、南美線及亞洲區間航線則是續漲走勢。

最新一期運價走勢近洋線跟其他亞洲區間航線表現較強勁，像波斯灣線漲幅達4.5%；遠東到南美上漲5.7%；亞洲區間的日本關東則是小漲；不過，受到主要長程線四大運價都開低，本周SCFI指數也小跌收盤。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達5795美元，較前一週下跌50美元，跌幅0.8%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達6487美元，較前一週下跌70美元，跌幅1.07%。

至於市場最關心的北美航線，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達到7489美元，較前一周下跌141美元、跌幅1.85%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達到10,073美元，較前一周下跌35美元，跌幅0.25%。

國內的航運業者分析，主要是大陸上海地區才剛復工，近洋線的市場相對活躍，遠洋線的出貨潮則還未出籠，近期貨量增加，但還沒有到最大量，所以運價波動不大，呈現高檔震盪，包含遠東到歐洲、地中海、美西及美東運價都是較前一周下滑，還是認為市場貨量會陸續出來，有助於運價回升。

航線

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