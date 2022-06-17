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新光三越改選董座 村上英之連任、副董事長擇期再選
新光三越今（17）日召開第三次董事會，雖然董事討論熱烈，包括日籍董事，但這次會議歷時不到一小時就結束。據了解，因董事皆有共識，希望先選出董事長，最後由日籍董事長村上英之高票當選，副董事長擇期再選。
新光三越今年6月1日召開股東會，並進行董監改選，選出新任董監事，接著6月10日改選董事長和董事長，卻因無共識，並沒有進入改選議程；6月13日第二次召開董事會，依然無果，今日新光三越再召開第三次董事會。
先前曾傳出，董事有共識，希望推舉吳東昇出來擔任副董事長，但也傳出人選還有吳東亮。該人士說，接著要開第三次董事會，就是希望先選出董事長，事緩則圓，大家再來協商副董事長，會是最好的方式。
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