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企業公務用車新選擇 Zipcar推出企業方案

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
Zipcar推出企業方案(Zipcar_for_Business)_車款多元豐富，提供企業公務用車聰明新選擇。圖/Zipcar提供
Zipcar推出企業方案(Zipcar_for_Business)_車款多元豐富，提供企業公務用車聰明新選擇。圖/Zipcar提供

隨著台灣逐步實施與病毒共存和居隔政策放寬，旅遊及企業差旅需求亦逐步復甦，在疫情仍處高峰期的情況下，安全、安心的交通工具無疑是防疫生活的重要一環。全球共享汽車平台Zipcar看準企業用車市場，推出企業方案 (Zipcar for Business - 簡稱Z4B)，協助企業有效降低60% 通勤及車輛維護成本，提升工作效率並將公司資源運用極大化，讓共享汽車不限於服務個人，更是企業公務用車的聰明新選擇。

防疫差旅首選 精準控管企業成本

Zipcar企業方案 (Zipcar for Business – Z4B) 提供企業彈性員工用車方案，無論是跨縣市長程差旅，或是同城客戶拜訪，只要透過Zipcar APP便能輕鬆搜尋最近的Zipcar停放據點、隨訂隨出發，超過60個Zipcar據點遍佈雙北市和台中高鐵站，絕對是企業精打細算及拓展業務的省心好夥伴。

與企業購車相比，Zipcar - Z4B企業方案更加彈性，用車不用養車，完全依照實際用車時數付費，里程及使用時數透明，協助企業高效差率管理、大幅降低企業支出及成本。根據Zipcar統計，使用Zipcar作為企業公務用車，每年可為公司省下一台車約20萬元的油料費用、停車位費、保養費及稅金，尤其適合微商、新創公司及小型企業。透過Zipcar系統，企業管理者可以清楚掌握交通支出，不再須要擔心車輛維護管理及停車等繁瑣事宜，將公司資金及人力資源做更妥善的利用。

車款多元自由選 CX5、HRV全新入列

Zipcar是台灣提供最多車款及汽車品牌的共享汽車平台，包含Audi A1、Volkswagen Golf、Ford Focus……等等，最近車隊又加入超高人氣的Mazda CX-3、CX-5及Honda HR-V，豐富的車型滿足多元的公務用車情境，無論是要置物空間超大的休旅車或是靈巧穿梭於市區的掀背車，都可以自由選擇。

6月底前加入Zipcar企業方案(Zipcar for Business)可享免設定費優惠，每個企業帳號可免費設定10名駕駛。Honda HR-V每小時最低118元起，Mazda CX-5最低188元起。

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