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裕隆股東會完成董事改選 通過每股配發現金股息1.5元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕隆股東會通過每股配發現金股息1.5元並完成董事改選。業者提供
裕隆股東會通過每股配發現金股息1.5元並完成董事改選。業者提供

裕隆汽車（2201）股東會承認去年財報，並通過每股配發現金股息1.5元；順利完成董事改選，會後立即召開董事會。新店裕隆城開發預計明年上半年開幕，深耕新能源車與綠色儲能事業，不斷提高永續經營績效。

裕隆股東會今天改選第十七屆董事，新任董事名單為，台元紡織嚴陳莉蓮、台元紡織代表人左自生、中華汽車代表人林信義，中華汽車代表人張樑，財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人黃日燦、財團法人嚴慶齡工業發展基金會代表人姚振祥。另外，獨立董事的部分分別為周鐘麒、蔡彥卿、楊雲驊。

汽車製造本業的部分，裕隆汽車表示，將持續優化新車平台管理與智慧製造，迎接今年下半年將上市的NISSAN、LUXGEN新車型；也將持續開拓新產品與新客戶，努力深耕新能源車與綠色儲能事業。

在新店裕隆城開發方面，已於今年2月取得使用執照，並陸續安排合作夥伴展開裝修工程，預計明年上半年開幕。裕隆城商場將結合本集團與合作夥伴的資源，提供消費者文化創意、流行趨勢、居家生活、美食餐飲等多樣娛樂休閒選擇，帶給顧客消費上的新體驗，期望藉由裕隆城商場的成功經營，為生活產業及房地產事業帶來更大的綜效。

裕隆 股東會 新能源車

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