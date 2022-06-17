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雄獅響應國旅振興補助 暑期出遊早鳥最高折500元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
消暑玩水也是多數人夏日出遊首選，「小琉球浮潛2日」安排日落獨木舟體驗，還可浮潛與海龜一同遨遊，每人6,100元起。（圖╱雄獅旅遊）
消暑玩水也是多數人夏日出遊首選，「小琉球浮潛2日」安排日落獨木舟體驗，還可浮潛與海龜一同遨遊，每人6,100元起。（圖╱雄獅旅遊）

響應交通部新一波國旅振興補助政策，雄獅（2731）推出「夏日避暑100招」主題遊程，2日遊每人只要1,999元起，還將帶領旅客前往有失落秘境稱號的「阿里山眠月線鐵道」，6月30日前報名指定暑假行程，每人最高還可享500元折扣；暑假經常一房難求的太魯閣晶英酒店、瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店等熱門旅宿，雄獅旅遊也推出保證有房。

雄獅旅遊表示，交通部國旅振興補助將於7月15日登場，為響應政府政策及回饋消費者，主打「宜蘭親子2日行程」，前往林美石磐步道森呼吸、體驗三星蔥餅DIY，晚上入住廣受好評的宜蘭煙波大飯店，飯店提供5種網美拍照空間及巨型積木兒童遊樂場，是親子出遊首選，原價3,000元打66折，每人1,999元起。

針對喜好大自然的民眾，雄獅旅遊將帶大家前往有全台最美鐵道秘境稱號的「阿里山眠月線鐵道」，目前該處每日僅限額350人入園，幾乎天天都是一位難求的情況，雄獅推出保證入園行程，使用9人座賓士車精緻包團，最低6人即可成行，由專業嚮導帶領旅客進入眠月線鐵道秘境，走訪14座隧道和24座橋梁，一覽斑駁的枕木鐵道、百年古木等美景，每人最低5,999元起。

消暑玩水也是多數人夏日出遊首選，「小琉球浮潛2日」安排日落獨木舟體驗，於傍晚時分沿珊瑚礁海岸享受夕陽西下的美景，還可浮潛與海龜一同遨遊，每人6,100元起；「澎湖機加酒三日」則可入住兩晚五星級澎湖福朋喜來登，每人9,500元起，6月30日前報名2至5歲孩童再享半價優惠。

訂房部分，雄獅精選全台多間飯店推出暑假保證有房，包括常常秒殺的「太魯閣晶英酒店」，飯店內的峽谷電影院及放眼望去即為百萬美景的頂樓峽谷游泳池，入住過即叫人念念不忘；全台唯一兼具冷泉與溫泉的五星飯店「瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店」每晚10,241元起；「礁溪晶泉丰旅」2人房多贈1入免費入住，含3客早餐每晚6,888元起；還有雄獅精選「鹿港永樂酒店」每晚3,564元起、「澎湖福朋喜來登酒店」每晚4,899元起。

雄獅 鐵道

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