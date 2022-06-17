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汎德永業股東會通過配發現金股利12元 殖利率5.8％

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汎德永業（2247）於今（17日）召開2022年股東常會，會中承認2021年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，每股配發現金股利12元，以昨日（16日）收盤參考價206元計算，現金殖利率為5.8％。

汎德永業表示，2021年國內經濟動能擴增，加上受惠政府延續汰舊換新貨物稅政策補助，帶動台灣車市買氣強勁，且因旗下銷售品牌進口車配額供應相對穩定，長年熱賣車款BMW X系列及Porsche Cayenne、Macan、首款純電動車Taycan持續繳出亮眼銷售成績，使新車銷售與維修保養維持穩健成長態勢，加上原廠認證中古車銷售業務也持續增加，公司2021年全年營運表現不僅優於國內整體新車市場表現，更創下全年新高的歷史紀錄，每股稅後盈餘（EPS）達15.36元，為近五年新高，並達成連續八年獲利逾一個股本的新里程碑。

汎德永業持續看好未來BMW、Porsche整體市場成長性以及電動車市場趨勢，總計斥資逾30億元陸續新增3個展示中心，分別為全台地板面積最大的保時捷展示中心「台中保時捷4S多功能展示中心 」、整合大台北銷售據點及服務能量的「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」、全台最大逾7,000坪「汎德台中BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」等，預計將於明年起陸續完工，預期將能進一步帶動新客群的賞車熱潮，長遠來看更能帶動銷售與維保業績成長，公司預期隨著經濟規模效益發酵，維修保養業務將會逐步放大獲利貢獻。

汎德 BMW 車市

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