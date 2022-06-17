華紙股東會完成董事改選 看紙價有一路漲到年底的壓力

華紙（1905）今（17）日舉辦股東會，通過去年財報2021年合併營收220.3億，每股獲利0.45元，股東會通過每股配發現金股利0.40元，配發率90%，並於股東會上進行董事會改選，遴選出四席一般董事、三席獨立董事。永豐餘（1907）二代掌門人何壽川、長子何奕達退出董事會，並提升獨董席次與女性董事占比，集團朝專業經理人治理的方向邁進。

華紙今日完成董監改選，新任四席董事為黃鯤雄、劉慧瑾、林谷豐、陳瑞和，三席獨董為張凌寒、馬小康、柳婉郁。新董事會有三大特色，包括由專業經理人組成、獨立董事比例由原本三成增為四成，並引進二位女性董事，有助於強化公司治理、制定策略方針，積極推動中華紙漿在「綠色纖維材料」與「綠色能源」的發展應用。

華紙總經理陳瑞和表示，美國高通膨後，購房意願下降，做房子的木材看起來價格有下跌，但製漿的木片還是往上走，因為木片可以當能源也可以當纖維，去年全球供應就已不足，今年更是搶的特別兇。華紙的各項產品價格今年和兩年前相比漲幅已高，今年上半年就漲了超過20%，但原物料還在漲，所以第3季價格是否續漲很難評估，畢竟也要考慮消費者的觀感與接受程度。

陳瑞和表示，國際漿價每個月都還在漲、超乎預期的漲，短纖接近900元、長纖已經1050元，短纖近900元是20幾年來從沒看過的價格。木片也是漲破紀錄，而且是比歷史上最高紀錄還超過四成，最主要源頭就是俄烏戰爭使木片短缺，使木片過去一年就漲了六成。雖然華紙木片採購來源主要是澳洲和東南亞，但整體市場彼此牽動。

陳瑞和表示，紙張的原物料是木材，所以各項紙張成本都有壓力，但紙價目前還沒有到歷史高點，尤其文化用紙，以前台灣文化用紙最高曾經一磅20幾元，現在才10幾元，換言之，紙張幾十年來是減價的。如果以原物料的成本來看，紙價必須漲到年底，但也要考量目前經濟情勢和通膨狀況以及市場接受程度，再看如何調漲，價格上漲的壓力一直都在。

此外，林漿紙本為固碳產業鏈，以生質材料為基礎，對於落實淨零碳排具有相對助益，華紙未來仍以 「綠色纖維材料」、「綠色能源」為兩大發展主軸。

在拓展綠色纖維材料方面，全力轉型為「非塑材料全循環」供應品牌，除現行「益利CircuWell」非塑食安用紙及漿塑包裝材料外，並延伸進入電子業、醫療、農業與紡織業。由於纖維被認為是更節水且低碳的選項，華紙也攜手紡織業共同開發以植物纖維做為紡紗的原材料，提供快時尚更環保經濟的選擇。

在加強綠色能源應用方面，華紙計畫逐年降減燃煤用量，擴大投入生質燃料應用，並採用更多回收餘料作為替代燃料，預期2030年綠電占比達60%。旗下花蓮廠、台東廠、久堂廠與觀音廠，各自運用設備與在地優勢，結合生質能、沼氣、太陽能等再生發電能源，打造永續循環系統，成為碳中和的實踐者。