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全家每年多展200店 全盈支付助攻營運樂觀

經濟日報／ 記者陳柔蓁／台北即時報導

全家（5903）今（17）日召開股東會，目標每年多展200店，4千多位店長用line群組深耕商圈多年，今年將穩健展店、融合OMO開創多元店型商品服務、全盈支付開業、會員生態圈成形、且疫情管制措施可望解除，營運樂觀可期。

同時藉由跨界合作模式攜手主動為顧客探索最佳體驗之道，建立以顧客生活為中心服務連結，不能購物，更要成為讓消費者自在穿梭場景的平台，打造創新生活提案的「科技零售業」。

全家便利商店鮮食差異化有成，以聯名、clean label、明星商品三大策略，帶動米飯輕食烘培類產品年成長超過3%。

EC商機積極搶進，疫情期間首創冷凍店到店，多元開店平台陸續推出「好生凍生鮮集市」、與iKala結盟的「Shoplus商店家」，持續拉升自有包裹件，已超過40萬名賣家使用、交易筆數破2千萬。

創新對應顧客「低接觸」與「虛實雙棲」的購物需求，去年全家會員APP再首創獨家的「地圖趣」功能，按鈕一舉躍昇為會員熱門使用的top3，「隨買跨店取」創新演化出訂閱與預約功能，提供忠誠會員便利再升級的OMO購物模式。

關係企業部份的餐飲事業，截至去年為止，共計三個品牌，店數56家，其中bb.q chicken韓式炸雞品牌連四季業績翻倍成長。今年將持續推動「多品牌量化展店」外，同時朝「雲端廚房」、「餐廳超市化」、「數位布局」三大策略發展，且可望再造新品牌。

全家便利商店

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