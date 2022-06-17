13年「美學課」不間斷！中部建商長期培養員工創意思維

中部建商品牌競出、各擅其長，尤其豪宅建商打造「生活風格」住家獨步全台。其中，知名建商精銳建設為開拓員工美學視野與創意，13年來持續舉辦各類跨領域美學課，也內化成為另一種特殊的企業競爭力。

精銳建設總經理吳秋凉強調，員工是企業最重要的資產，精銳建設13年前創立「精銳森林會」，迄今舉辦過45場名人講座，帶給員工生活領域開拓美學視野，也期許透過「精銳森林會」的啟發與學習，每位員工都能茁壯成一株大樹。

這些講座課程，包括邀請前ELLE雜誌總編輯、時尚教母盧淑芬暢談《經典品牌學》；米其林餐飲集團資深副總王偉師講授《打造完美的顧客服務》；老爺飯店總經理唐伯川分享《抱持服務熱誠》；知名建築師龔書章談《全球各種不同的城市觀點》。

以及建築師潘冀分享《好設計是好事業》；慈善公益家沈芯菱《服務改變世界的力量》；導演魏德聖分享《做夢的勇氣》；曾瑋教授談《包浩斯美學》等。

吳秋凉表示，精銳建設的核心價值在以質感、美感、情感，融入建築設計，進而創造出更美好的生活，所以更需要加強對「美」的感知、鑑賞與無限的創意。

以「AAM精銳藝術館」成立的宗旨為例，訴求開放給一般大眾能更容易親近藝術，同時也希望員工不斷自我提升，共同推廣生活美學；因而藉由「精銳森林會」邀請各業界的菁英名人代表，分享人生的美好經驗。

吳秋凉強調，精銳建設對「美」的堅持不只在建築硬體上細細琢磨，也希望美學精神能在生活各層面中感受與體現。「AAM精銳藝術館」舉辦了七屆國內外大型藝術展覽，就是要讓民眾親近藝術創作。

而13年從未間斷的精銳森林會「美學必修課」，主題涵蓋品牌服務、創意學習、建築美學、團隊合作、藝術音樂、健康養生、旅行與人生哲理等，觸及範圍相當廣泛。