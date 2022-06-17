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中鋼股東會 董座翁朝棟：「永遠不要浪費一場好危機」

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼股東會，董座翁朝棟說「永遠不要浪費一場好危機」。記者林政鋒攝影
中鋼股東會，董座翁朝棟說「永遠不要浪費一場好危機」。記者林政鋒攝影

中鋼（2002）今（17）日股東會，董事長翁朝棟引用英國前首相邱吉爾曾的話說：「永遠不要浪費一場好危機」。中鋼善用2020年起連續經歷的危機與艱鉅挑戰，在系統制度、營運模式、技術創新及數位轉型上，做出各項突圍因應、關鍵革新及超前部署，得以讓營運績效更上層樓。

翁朝棟表示，曾對股東承諾，2021年挑戰目標是「創下建廠50年來歷史新高的稅前盈餘」，這個目標做到了，去年配發現金股利每股3.1元，股利配發率77.1%，也是亞洲八家主要鋼廠最高的股利發放率，以回報股東長久的支持與肯定。

翁朝棟指出，中鋼不只拚EPS，更要做好ESG，努力做到股東、員工、客戶、社會，以及環境五大滿意。中鋼作為高雄在地企業、全台最大鋼鐵公司，一定配合政府政策做好防疫工作，穩住用鋼需求，讓台灣鋼鐵產業順利運作。

中鋼股東會，董座翁朝棟說「永遠不要浪費一場好危機」。記者林政鋒攝影
中鋼股東會，董座翁朝棟說「永遠不要浪費一場好危機」。記者林政鋒攝影

股東會 中鋼

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