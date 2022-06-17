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裕隆股東會 嚴陳莉蓮：結合合作夥伴資源進行轉型升級

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
裕隆今日召開股東會，展開裕隆集團股東會的序曲（邱馨儀攝）
裕隆今日召開股東會，展開裕隆集團股東會的序曲（邱馨儀攝）

裕隆公司（2201）今（17）日召開股東會，董事長嚴陳莉蓮在股東會中表示，近年來受新冠疫情及供應鏈缺料的影響，使得去年裕隆汽車營收243.1億元，低於前一年的水準，但在公司積極推動務實轉型，優化本業及轉投資事業競爭力的努力下，去年的稅後淨利達到47.2億元，每股盈餘來到4.82元，大幅成長72.1%，創下近16年來的新高紀錄。

裕隆汽車除了積極提升經營績效外，也不斷強化企業的永續發展能力，裕隆已連續八年名列證交所公司治理評鑑前百分之五的上市公司，同時投注資源發展新能源車以及綠色能源等新事業，為環境的永續發展善盡責任。

嚴陳莉蓮強調，面臨環境改變及競爭者的挑戰，汽車業轉型升級是一段必須不斷努力的過程，本公司將持續鏈結合作夥伴資源，精準資源配置及事業佈局，進行公司的轉型升級，創造永續投資的價值。

對於未來，裕隆將持續優化新車平台管理與智慧製造，迎接今年下半年將上市的 ISSAN、LUXGEN新車型；也將持續開拓新產品與新客戶，努力深耕新能源車與綠色儲能事業，不斷提高公司永續經營績效。

在新店裕隆城開發方面，裕隆已於今年2月取得使用執照，並陸續安排合作夥伴展開裝修工程，預計明 (112)年上半年開幕。裕隆城商場將結合本集團與合作夥伴的資源，提供消費者文化創意、流行趨勢、居家生活、美食餐飲等多樣娛樂休閒選擇，帶給顧客消費上的新體驗，期望藉由裕隆城商場的成功經營，為公司的生活產業及房地產事業帶來更大的綜效。

嚴陳莉蓮要結合合作夥伴資源，進行轉型升級（邱馨儀攝）
嚴陳莉蓮要結合合作夥伴資源，進行轉型升級（邱馨儀攝）

裕隆 股東會 新能源車

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