裕隆股東會 嚴陳莉蓮：結合合作夥伴資源進行轉型升級

裕隆公司（2201）今（17）日召開股東會，董事長嚴陳莉蓮在股東會中表示，近年來受新冠疫情及供應鏈缺料的影響，使得去年裕隆汽車營收243.1億元，低於前一年的水準，但在公司積極推動務實轉型，優化本業及轉投資事業競爭力的努力下，去年的稅後淨利達到47.2億元，每股盈餘來到4.82元，大幅成長72.1%，創下近16年來的新高紀錄。

裕隆汽車除了積極提升經營績效外，也不斷強化企業的永續發展能力，裕隆已連續八年名列證交所公司治理評鑑前百分之五的上市公司，同時投注資源發展新能源車以及綠色能源等新事業，為環境的永續發展善盡責任。

嚴陳莉蓮強調，面臨環境改變及競爭者的挑戰，汽車業轉型升級是一段必須不斷努力的過程，本公司將持續鏈結合作夥伴資源，精準資源配置及事業佈局，進行公司的轉型升級，創造永續投資的價值。

對於未來，裕隆將持續優化新車平台管理與智慧製造，迎接今年下半年將上市的 ISSAN、LUXGEN新車型；也將持續開拓新產品與新客戶，努力深耕新能源車與綠色儲能事業，不斷提高公司永續經營績效。