聽新聞
test
0:00 / 0:00
裕隆股東會 嚴陳莉蓮：結合合作夥伴資源進行轉型升級
裕隆公司（2201）今（17）日召開股東會，董事長嚴陳莉蓮在股東會中表示，近年來受新冠疫情及供應鏈缺料的影響，使得去年裕隆汽車營收243.1億元，低於前一年的水準，但在公司積極推動務實轉型，優化本業及轉投資事業競爭力的努力下，去年的稅後淨利達到47.2億元，每股盈餘來到4.82元，大幅成長72.1%，創下近16年來的新高紀錄。
裕隆汽車除了積極提升經營績效外，也不斷強化企業的永續發展能力，裕隆已連續八年名列證交所公司治理評鑑前百分之五的上市公司，同時投注資源發展新能源車以及綠色能源等新事業，為環境的永續發展善盡責任。
嚴陳莉蓮強調，面臨環境改變及競爭者的挑戰，汽車業轉型升級是一段必須不斷努力的過程，本公司將持續鏈結合作夥伴資源，精準資源配置及事業佈局，進行公司的轉型升級，創造永續投資的價值。
對於未來，裕隆將持續優化新車平台管理與智慧製造，迎接今年下半年將上市的 ISSAN、LUXGEN新車型；也將持續開拓新產品與新客戶，努力深耕新能源車與綠色儲能事業，不斷提高公司永續經營績效。
在新店裕隆城開發方面，裕隆已於今年2月取得使用執照，並陸續安排合作夥伴展開裝修工程，預計明 (112)年上半年開幕。裕隆城商場將結合本集團與合作夥伴的資源，提供消費者文化創意、流行趨勢、居家生活、美食餐飲等多樣娛樂休閒選擇，帶給顧客消費上的新體驗，期望藉由裕隆城商場的成功經營，為公司的生活產業及房地產事業帶來更大的綜效。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言