Atome與91APP戰略合作 為店家導入先買後付服務

新加坡先買後付業者「Atome」今日宣布擴大戰略夥伴範圍，與全台最大零售虛實融合OMO雲端服務商「91APP」攜手合作，看準疫情之下，千禧世代與Z世代的族群不僅偏好採取零接觸、無現金交易，「先買後付」更成為年輕消費族群新興的支付模式。Atome將以三期零利率支付服務導入91APP，提供品牌先買後付解決方案。

雙方首波合作商店涵蓋服飾配件、美妝保養、3C消費、美食與生活居家等領域品牌。首波合作商店包含Timberland、The North Face、Ann'S 、LEVI'S官方旗艦店、Qmomo、雅聞倍優Arwin / Biochem、羅技 Logi 網路旗艦店、3M官方旗艦店、CS Emart、快車肉乾、米森有機、HOYACASA 禾雅寢具生活館、城市綠洲、Durex 杜蕾斯臺灣官方旗艦店等多領域知名品牌。

Atome台灣區總經理洪偉洲表示，持續在台灣市場為各類型線上與線下零售通路提供新型態支付工具。透過與91APP攜手合作，Atome在OMO市場進一步拓展，預期將以高佔比的年輕用戶族群為品牌帶來更多的新用戶成長。」