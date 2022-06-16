企業買方再出手！砸6.56億買華固國家置地12戶加39車位

華固建設（2548）今（16）日公告旗下位於新北市新莊「華固國家置地」商辦案，買方瑞祺電通將以6.56億元購入該案12戶、39個車位；華固指出，該案預計明年完工後入帳貢獻營運。

總銷高達90億元的「華固國家置地」基地近3,800坪、正對近千坪生態公園，為地上12層、地下二層之辦公大樓，該案位於新北市新莊區，在緊鄰新北市旗艦計畫、「國門之都－塭仔圳」之下，加上又近輔大捷運站，且在美式賣場「好市多」旁，儘管仍在興建當中，已被國內不少企業相中購入、將搬遷入住。

華固建設今年上半年為營運高峰期，不僅將有總銷68.1億元「華固馥儷」完工交屋，總銷43.2億元「華固翡儷」也進入交屋程序，在兩大新案挹注下，上半年新案完工金額就突破百億元大關，加上今年持續維持高配息，每股將配出7.5元現金股利，並在下周三（22日）除息，近期股價表現相對強勢、抗跌。

華固建設董事長鍾榮昌先前在股東會表示，今年房價不可能向去年一樣大漲，但價格部分將因反映原物料價格大漲，呈現緩漲情況，可能會出現溫和上升5~10%幅度，加上政府抑制房市的調控政策，以及升息、疫情等影響，認為今年房市將呈「量縮價緩漲」格局。