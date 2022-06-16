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臺鹽70週年好康送大禮 門市、線上購優惠加碼

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
臺鹽公司年度抽獎活動-「台鹽70 感恩有您」今（16）日抽出逾500名幸運得主。照片／臺鹽提供
臺鹽公司年度抽獎活動-「台鹽70 感恩有您」今（16）日抽出逾500名幸運得主。照片／臺鹽提供

臺鹽公司年度抽獎活動-「台鹽70 感恩有您」今（16）日由董事長吳容輝、總經理陳世輝、副總經理李杰翰抽出逾500名幸運得主，頭獎光陽Ionex電動機車獎落台南市藍小姐！

吳董事長趁勢宣佈臺鹽70週年優惠再加碼；即日起台鹽線上購推出「70同樂 清盈一夏」全館會員優惠與下單禮等活動，還有全台台鹽生技門市即將展開的「台鹽70購物慶」促銷，虛擬與實體通路攜手放送優惠，放送健康與美麗！

吳董事長表示，臺鹽70年來做為消費者健康美麗的後盾，不斷升級產品與服務，今年推出台鹽線上購平台開拓網路商機，與生技門市虛實整合，成功拉攏不同消費族群，在疫情期間用綿密的服務網絡和優良產品，保障民眾生活品質，更不間斷舉辦優惠方案讓大家享好康，實踐「臺鹽70 貨真價實」的承諾。

「台鹽70 感恩有您」中獎名單將於6月24日前公布於活動專頁https://tybiolumiel2022.com.tw。

台鹽 生技 疫情

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