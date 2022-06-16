三洋電泰山廠都更案將取得1.3萬坪土地 下月公開展覽

三洋電（1614）今（16）日召開股東會，本業營運穩定下，外界關注焦點仍聚焦泰山廠資產活化進度，副總紀安郎表示，已配合新北市府都更計畫，目前新北市已同意開發、並將進入前期審查階段，未來三洋電將自有約1.3萬坪土地開發，公司目前規劃將分為前段商場商辦出租、與後段住商大樓租售模式活化資產。

三洋電副總紀安郞表示，泰山廠在扣除回饋新北市政府的部分之後，未來三洋電將可取得兩大區塊，前段為精華地約有9700坪，可開發的樓地板面積約3.3萬坪，三洋電預計興建商辦、商場等，以長期出租為目的。

至於後段土地面積約有4200多坪，可開發樓地板面積約有1.59萬坪，未來將規劃蓋住商混合大樓，可能出租或出售。

紀安郞表示，目前泰山廠區都更計畫持續進行中，預計下個月會排定公開展覽及公辦公聽會，之後會將資料送至都更委員會提出意見審查，由於時程較難掌握，初步至少需要2年以上時間。

此外，紀安郎也指出，該都更案今年初已與新北市研商回饋方案，市府可分得基地約2800坪， 換算開發樓地板面積約1萬坪，市政府取得地的部分，未來三洋電會協助興建金融中心、運動公園等，紀安郎指出，該園區未來會有大型購物商場、3600坪公園、運動中心及金融中心等，生活機能可期。