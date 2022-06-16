快訊

不堪供應鏈瓶頸和債務 90高齡化妝品牌露華濃聲請破產

「3+4」旅館批無指引難管控 羅一鈞：陰性證明方式不限

網傳總統蔡英文確診 府：惡質假訊息已報警

國際醫療暨健康照護展登場 開啟數位健康跨界商機

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導

「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」16日起在南港展覽2館一連展出三天，本屆展覽主打疫情之下的生活革新，聯合機械、醫療、紡織、化工、資通訊等產業共同展出。採線上線下Hybrid形式，實體展搭配線上展，加乘一對一視訊採購洽談會，協助業者持續深化國際鏈結，開拓市場商機。

主辦單位外貿協會董事長黃志芳表示，當醫療遇上科技，醫療不再侷限於醫院之中，5G、AI、Big Data的科技應用之下，新時代的醫療產業革命即將來臨，在數位化的世界裡，藉由雲端的資訊搜集與分析，可以塑造一個自身身體數據的Avatar，並在資料串流中促進精準醫療發展，進而達到以人為中心的個人化醫療解決方案，台灣國際醫療暨健康照護展Medical Taiwan除了聚焦專業醫材供應鏈，更著重於智慧醫療與創新科技對話，是跨界合作的最佳橋樑。

根據Frost & Sullivan、MarketandMarkets等市場分析報告預估，全球精準健康市場從2020年到2025年，將由3,198億美元成長至5,847億美元，市場潛力龐大。國際貿易局副局長李冠志表示，經濟部在疫情之下也與貿協及相關產業協會合作，辦理線上展、採購洽談會等線上拓銷活動，推廣全球市場，同時結合台灣醫療產業量能，讓醫療與健康照護產業組成國家隊，以聯盟模式向海外發展，並逐步朝向生活智慧化、醫療智慧化的數位健康生活目標邁進。

展覽之中，外貿協會攜手台灣數位健康產業發展協會打造「健康生活，新日常（New Healthcare, New Lifestyle）」情境館，華碩（2357）、宏碁（2353）、微星（2377）、雃博（4106）、聚陽（1477）、台灣康匠、豪紳纖維等14家知名科技、醫材、紡織大廠進駐，共同展出19項產品，橫跨個人健康管理、科技防疫、遠距看診、智慧監測、照護輔具領域，實際模擬居家空間與醫院環境，真實呈現各項產品的落地應用，讓參觀者身歷其境感受科技結合健康的生活樣貌；展中亦設置「智慧生理量測站」，提供參觀者測驗平衡、握力、腿力、肌肉量四大項目，可評估自身的肌力狀態，找出健康訓練的方式，參加體驗活動還能獲得Medical Taiwan限量口罩，為自身防疫加分。

外貿協會

延伸閱讀

高中生共創畢業歌「一米五」 唱出防疫距離下的學涯

影／出席指南宮活動 蔡英文、馬英九未同台

影／疫情嚴峻 醫神保生大帝大陸祖廟贈台製口罩助防疫

打過兩劑補強針 白宮首席防疫顧問佛奇確診新冠肺炎

相關新聞

多重行銷+自煮商機 台灣超市總營收今年可望破2500億元

近年我國超市業者積極展店，透過各式鮮食主題、集點活動強化行銷、結合外送平台拓展市場等方法，提升消費便利性及客群黏著度，加...

國際醫療暨健康照護展登場 開啟數位健康跨界商機

「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」16日起在南港展覽2館一連展出三天，本屆展覽主打疫情之下的生...

能源革命驅動未來儲能發展 2025年全球裝機量達362GWh

在碳中和、碳達峰目標的約束下以及系統成本持續下降的利多背景下，過去五年裡全球風能及太陽能裝機量呈現穩定增長的態勢。據集邦...

伊藤忠攜手訊連開發車輛檢驗資訊系統 獲豐田汽車採用

訊連科技（5203）今（16）日宣布旗下人臉辨識引擎FaceMe與日本系統整合商伊藤忠（CTC）合作，CTC利用Face...

台商回流用地再傳捷報 北高雄產業園區環評過初審

因應台商回流用地需求，經濟部提出「中南部產業園區開發方案」，其中「北高雄產業園區」今天進行環評初審，在承諾增加綠地範圍、...

台中預售投資客「大小通吃」 還沒有交屋賣3次

一般以為，預售換約轉售頻繁的社區，多是中小坪數社區，特別是套房社區，但台中似乎不同。實價顯示，台中市北屯區中大坪數建案「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。