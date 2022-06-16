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伊藤忠攜手訊連開發車輛檢驗資訊系統 獲豐田汽車採用

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
日本系統整合商伊藤忠攜手訊連科技FaceMe 開發之「車輛檢驗資訊系統」獲豐田汽車車輛品管採用。 圖/訊連提供
日本系統整合商伊藤忠攜手訊連科技FaceMe 開發之「車輛檢驗資訊系統」獲豐田汽車車輛品管採用。 圖/訊連提供

訊連科技（5203）今（16）日宣布旗下人臉辨識引擎FaceMe與日本系統整合商伊藤忠（CTC）合作，CTC利用FaceMe開發之「車輛檢驗資訊系統」獲豐田汽車採用，以優化車輛品質管理。

「車輛檢驗資訊系統」是用於管理整車品質管理的系統，藉由FaceMe快速且精準的人臉辨識技術，系統能確保只有符合資格的檢驗員才能進行檢驗工作，其無接觸、高精準臉部辨識的特點，可有效提高生產力。 此外，無論使用者是否配戴口罩或帽子皆可完成身分驗證，在疫情期間可有效防止疾病傳播。

豐田汽車主任今任徳光表示，考量疫情，工作人員必須時時配戴口罩。在評估配戴口罩時的人臉 辨識效能與回應速度後，我們選擇採用FaceMe。它不僅可以提高生產效率，也讓工作人員能更專注於檢測的工作上。此外，FaceMe人臉辨識功能不論在工廠特有的明亮環境或車內的陰暗環境中都能 支援，這點非常有幫助。

訊連董事長暨執行長黃肇雄表示，我們很榮幸將FaceMe SDK人臉辨識引擎與CTC的車輛檢驗資訊系統進行整合，並獲得擁有世界頂尖品質、代表日本製造水平的豐田汽車所採用。

黃肇雄指出，FaceMe SDK具有世界一流的準確度與防偽技術，用於車輛檢驗資訊系統中，有助提高豐田汽車品管控制的便利性與生產力，還能有效防止廠區內的疾病傳播，我們也看好像這樣的智慧工廠市場應用，能持續增長。

CTC部長松長和孝說明，客戶對 FaceMe的評價很好，我們也很高興這次能將 FaceMe 整合至系統中。此外，這次在驗證期間，訊連科技也給予我們很多的支援，對我們大有助益。目前我們 正計劃將專案擴展到其他工廠中。

豐田

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