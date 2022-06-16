台中預售投資客「大小通吃」 還沒有交屋賣3次

一般以為，預售換約轉售頻繁的社區，多是中小坪數社區，特別是套房社區，但台中似乎不同。實價顯示，台中市北屯區中大坪數建案「惠宇PARK23」，今年3月完工，目前揭露57筆交易，其中多達21筆備註交屋前曾讓渡，也就是換約轉手。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，資料顯示台中投資客不僅投資小宅、一般住宅，中大坪數也照買不誤，難怪台中房市交易量近年大增，房價更以驚人速度上揚。不過投資客「大小通吃」，也為區域房市帶來不安，未來萬一市場反轉，各類產品賣壓恐都會升高。

惠宇PARK23位於台中市北屯區崇德十路，樓高26層，規畫60坪至80坪，共74戶。

建案於今年3月完工交屋，目前共揭露57戶，其中有21筆備註曾換約轉手，其中有多戶備註換約二次，甚至有三次。第一手買家多在2018年購入，資料顯示，轉手獲利金額多在百萬以上，甚至多達五、六百萬。

其中獲利最多的是13樓戶，前一手買家以2069萬元向建商買入，2021年9月交屋前以2690萬元轉手，獲利達621萬元。

陳炳辰表示，此一建案來說，總價多在兩、三千萬元，以一成到一成五的預售自備款，也要200多萬元到400多萬元，而據了解該建商希望賣給自住客，自備款多要求三成，等於要600多萬到近千萬元，但資料顯示未嚇退投資客，也顯示台中投資人口袋相當深。

陳炳辰指出，台中近年房地合一稅收都名列全台第一，至今年5月為止，更已連當10個月的稅收王，一方面說明台中房價漲勢凶猛，另一方面也顯示台中投資客雲集，只是不斷炒高的房價，也令人擔心未來自住客接手性問題。